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    Калачев может пропустить матч с «Уфой»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не принимает участие в тренировочном процессе своей команды. Он получил повреждение в матче 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (3:0). Как рассказал главный тренер дончан Иван Данильянц, у футболиста сильный ушиб. Калачев вынужден был покинуть поле на 29-й минуте встречи.

    В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет с «Уфой» во вторник, 25 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 11:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 апреля 2017, 19:19

      Калачев по мнению мадридского Атлетико - лучший в Ростове.
      Желаю ему здоровья и точных подач.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 апреля 2017, 17:50

      Калачева будет не хватать! Жаль!

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      Рейтинг: +2336

      den161 24 апреля 2017, 12:41

      Тимоха конечно супер игрок, но ему в мае 36 лет, рано или поздно он уйдет, так что нужно потихоньку наигрывать замену.
      Скорейшего выздоровления!!!

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > den161 24 апреля 2017, 13:03

      замены в ближайшие 1-2 года нет и не будет, Азмуны сдуваются а мужичище как вечный двигатель)

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      Рейтинг: +2336

      den161 > PNZ1985 24 апреля 2017, 13:07

      при чем тут Азмун? позиция совершенно не та... Байромян со спартаком отлично сыграл, его позиция. Набраться наглости, чего со спартоком хватало, и опыта и отлично все будет...

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > den161 24 апреля 2017, 13:29

      Азмуны - это образно же

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 апреля 2017, 12:25

      Скорейшего выздоровления.

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      Рейтинг: +10

      Лепа1993 24 апреля 2017, 12:19

      Без Тимофея должны разбираться.

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