Калачев может пропустить матч с «Уфой»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не принимает участие в тренировочном процессе своей команды. Он получил повреждение в матче 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (3:0). Как рассказал главный тренер дончан Иван Данильянц, у футболиста сильный ушиб. Калачев вынужден был покинуть поле на 29-й минуте встречи.

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет с «Уфой» во вторник, 25 апреля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.