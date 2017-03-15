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    Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что его подопечные отправляются на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» с надеждой на чудо. Специалист подчеркнул, что российская команда будет играть против соперника с полной отдачей.

    «Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», – заявил Данильянц.

    Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 16:37
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +892

      Krics 16 марта 2017, 15:50

      М.Ю. фаворит при любом раскладе, будем надеяться на чудо. Ростов Р.Ф. болеет за ВАС.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 05:02

      Ростов будет играть свободно и это должно принести победу или ничью.....удачи ребятам)))

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2017, 04:57

      Как бы ни сыграли - Ростов молодцы! Отличный Евро путь прошли, жаль скамейки нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2017, 04:08

      Будем надеяться на успех.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 марта 2017, 00:47

      Удачи Ростову!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:26

      Чудеса придется делать самим! Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2017, 21:22

      как бы ребята не сыграли, спасибо за их победы!! благодаря им видно что в России футбол еще живет

      6
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 марта 2017, 20:47

      в отдельно взятом матче любая команда может победить любую ....

      2
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:34

      чудеса нужны мю чтоб победить ростов

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 марта 2017, 19:26

      «Это невозможно!» - заметил Опыт.
      «Это безрассудство!» - сказала Гордость.
      «Это бесполезно!» - отрезал Ум
      «Попробуй…» - шепнула Мечта.

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