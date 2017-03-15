Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что его подопечные отправляются на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» с надеждой на чудо. Специалист подчеркнул, что российская команда будет играть против соперника с полной отдачей.

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», – заявил Данильянц.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.