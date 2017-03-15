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Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса»

15 марта 2017, 16:37
28

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что его подопечные отправляются на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» с надеждой на чудо. Специалист подчеркнул, что российская команда будет играть против соперника с полной отдачей.

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», – заявил Данильянц.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

Источник: УЕФА
Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов Данильянц Иван
Комментарии (28)
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juvseriy
1489585272
Надо в очередной раз заявить о себе, хотя бы не проходом в следующую стадию, а достойной игрой! Вся Европа смотрит! Потом в нее и уехать
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Виталий1
1489589848
Главное не поддаваться на провокации зас-Моуриньо. Хорошо, что в Ростове есть человек, для которого не существут авторитетов. Который и у Барсы на её поле выигрывал.
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zico2205
1489591540
Что будет- то будет...Но, уверен, за Ростов не будет стыдно...Команда в играх на международной арене показала свой потенциал. Конечно играть на 2 фронта Ростов пока не в состоянии, не хватает скамеечки, но тенденция на усиление есть и команда явно усиливается....Да, тяжело с финансированием....Вообще то как то смешно у нас получается: команда(Зенит) с явно завышенными зарплатами, с возможностью тратить огромные суммы народных денег на покупку игроков и еще различными возможностями- оказалась ниже команды-Золушки( и по окончанию чемпионата страны и по выступлениям на европейской арене) ....Так может все таки наши народные деньги давать тем ,кто их более заслуживает??? Нет, не зарплату- ее вы уже так завысили , а на развитие клуба...Вообще то - не смешно, а грустно...
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mialkov
1489591744
Ростов, вас боится МЮ и сам "великий" Моуринью! Удачи и везения! Вся Россия с вами!
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андрей андреев
1489595201
«Это невозможно!» - заметил Опыт. «Это безрассудство!» - сказала Гордость. «Это бесполезно!» - отрезал Ум «Попробуй…» - шепнула Мечта.
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Александ1982
1489602150
как бы ребята не сыграли, спасибо за их победы!! благодаря им видно что в России футбол еще живет
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ЖОРРО
1489614453
Удачи Ростову!!!
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Zeff
1489626515
Будем надеяться на успех.
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Аид666
1489629438
Как бы ни сыграли - Ростов молодцы! Отличный Евро путь прошли, жаль скамейки нет.
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a-rakhmatov
1489629742
Ростов будет играть свободно и это должно принести победу или ничью.....удачи ребятам)))
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