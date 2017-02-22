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    Данильянц: «4:0 – случай. Отыграть этот счет возможно, история знает много таких примеров»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц выразил мнение, что в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» еще ничего не решено. Напомним, в первой встрече донская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

    – Представители «Спарты» заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше. Представляете ли это вы?

    – Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, и история знает много таких примеров.

    Первое, что приходит в голову – это как в свое время «Спартак» выиграл дома у «Вердера» 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой, будет игра. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть. «Спарта» – команда среднего европейского уровня, такая же, как и мы. Мы знаем, что это команда высокого уровня по всем тем матчам, которые мы видели и в этом, и в прошлом сезонах.

    Ответная встреча пройдет завтра в Чехии и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 21:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 10:28

      Привёл бы пример отыгрыша после 0:4. Я помню, как Реал выиграл 4:0, после 1:5 от немцев. Ещё было: Партизан (Белград) выиграл 4:0 у КПР, после 2:6 в Англии. Но 0:4 отыграть сложнее. Не помню такого в ЕК.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 февраля 2017, 00:02

      Конечно,завтрашний матч не станет легкой прогулкой по полю,и все же немецкий Вердер того времени был на голову сильнее нынешней Спарты!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 февраля 2017, 23:44

      Сегодня праздник у Краснодара, ждем завтра праздника от Зенита и Ростова

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > compka 23 февраля 2017, 09:09

      праздник от зенита это проигрыш андердлещту?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 22:47

      Писец вспомнил!Я тоже помню этот матч и триллер с Тбилиси.Вердер проехался по нашим командам.Тут такого не будет!Надеюсь Ростов поможет стране и себе(если хочет в лигу чемп на будущий год попасть) и выиграет ещё раз!

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 22 февраля 2017, 22:05

      А если Ростов не выйдет на игру, то тех.поражение 3-0. И все равно мы проходим дальше.

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > --Сергей-- 23 февраля 2017, 00:57

      так и надо было сделать))))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > --Сергей-- 23 февраля 2017, 09:10

      я думаю последует дисквалификация

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 21:57

      Да не ПОНТУЙСЯ . спарта - Х .....ня

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Юрэс 22 февраля 2017, 22:07

      Забыл как Спарта Краснодар разорвала??????????? А как ЦСКА чудом спасся???????????? Спарта в межсезонье и Зенит обыграла...Это очень хорошая команда, просто Ростов был ВЕЛИК!!!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс > zico2205 22 февраля 2017, 22:11

      Да не ссы , пройдет (ростов)

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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 > zico2205 22 февраля 2017, 22:16

      Тихо-тихо!!! Я болею за Ростов. Но не надо шапкозакидательства. Согласен с Данильянцем. Довайте дождёмся финального свистка. Краснодарцы молодцы!!!

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