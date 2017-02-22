Данильянц: «4:0 – случай. Отыграть этот счет возможно, история знает много таких примеров»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц выразил мнение, что в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» еще ничего не решено. Напомним, в первой встрече донская команда разгромила соперника со счетом 4:0.

– Представители «Спарты» заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше. Представляете ли это вы?

– Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, и история знает много таких примеров.

Первое, что приходит в голову – это как в свое время «Спартак» выиграл дома у «Вердера» 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой, будет игра. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть. «Спарта» – команда среднего европейского уровня, такая же, как и мы. Мы знаем, что это команда высокого уровня по всем тем матчам, которые мы видели и в этом, и в прошлом сезонах.

Ответная встреча пройдет завтра в Чехии и начнется в 23:05 по московскому времени.