УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты

В матче 32-го тура чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1.
Однако по итогам чемпионата киевляне остались вторыми, «Шахтер» досрочно оформил чемпионство.
По результатам матчей группы В «Сталь» вылетела во вторую лигу, «Звезда» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах.
Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа А
Голы: 1:0 – Вербич, 16; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Хочолава (в свои ворота), 55.
Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа В
Голы: 1:0 – Лебеденко, 37; 2:0 – Мякушко, 61; 3:0 – Швед, 78.
Удаление: нет – Джонатан, 89.
Черноморец – Звезда К – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мелентьев, 57.
Александрия – Заря – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Грицук (с пенальти), 55; 2:0 – Стецков, 80.
Источник: Бомбардир.ру