УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты

В матче 32-го тура чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1.

Однако по итогам чемпионата киевляне остались вторыми, «Шахтер» досрочно оформил чемпионство.

По результатам матчей группы В «Сталь» вылетела во вторую лигу, «Звезда» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах.

Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа А

Динамо – Шахтер – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вербич, 16; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Хочолава (в свои ворота), 55.

Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа В

Карпаты – Сталь – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лебеденко, 37; 2:0 – Мякушко, 61; 3:0 – Швед, 78.

Удаление: нет – Джонатан, 89.

Черноморец – Звезда К – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мелентьев, 57.

Александрия – Заря – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Грицук (с пенальти), 55; 2:0 – Стецков, 80.

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