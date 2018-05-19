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    УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты

    В матче 32-го тура чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1.

    Однако по итогам чемпионата киевляне остались вторыми, «Шахтер» досрочно оформил чемпионство.

    По результатам матчей группы В «Сталь» вылетела во вторую лигу, «Звезда» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах.

    Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа А

    Динамо – Шахтер – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вербич, 16; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Хочолава (в свои ворота), 55.

    Чемпионат Украины. Плей-офф, 32-й тур. Группа В

    Карпаты – Сталь – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лебеденко, 37; 2:0 – Мякушко, 61; 3:0 – Швед, 78.

    Удаление: нет – Джонатан, 89.

    Черноморец – Звезда К – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мелентьев, 57.

    Александрия – Заря – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Грицук (с пенальти), 55; 2:0 – Стецков, 80.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 21:41
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