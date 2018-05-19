Черноморец - Звезда К

|27 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Звезда К
|2:1
|Черноморец
|27 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Звезда К
|2:1
|Черноморец
|19 тур
|9 декабря, суббота
|15:00
|Черноморец
|3:3
|Звезда К
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Звезда К
|0:1
|Черноморец
|16 тур
|26 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|2:1
|Звезда К
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|19:30
|Звезда К
|0:1
|Черноморец
|34 тур
|11 июня, суббота
|17:00
|Черноморец
|0:1
|Звезда К
|17 тур
|23 октября, суббота
|16:00
|Звезда К
|0:1
|Черноморец
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|10
|6
|4
|0
|13:4
|+9
|22
|2.
|Карпаты
|10
|5
|3
|2
|15:10
|+5
|18
|3.
|Звезда К
|10
|3
|3
|4
|9:9
|0
|12
|4.
|Черноморец Од
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Сталь
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|6.
|Олимпик Дн
|10
|2
|2
|6
|5:12
|-7
|8