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Черноморец - Звезда К

19.05.2018, Суббота, 17:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Плей-офф, 32 тур Черноморец - Звезда К
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа B
27 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Звезда К 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
9 декабря, суббота 15:00 Черноморец 3:3 Звезда К
8 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Звезда К 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
16 тур
26 ноября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Звезда К
5 тур
21 августа, воскресенье 19:30 Звезда К 0:1 Черноморец
Украина. Первая лига (2010/2011)
34 тур
11 июня, суббота 17:00 Черноморец 0:1 Звезда К
17 тур
23 октября, суббота 16:00 Звезда К 0:1 Черноморец
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 10 6 4 0 13:4 +9 22
2. Карпаты 10 5 3 2 15:10 +5 18
3. Звезда К 10 3 3 4 9:9 0 12
4. Черноморец Од 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Сталь 10 3 2 5 8:12 -4 11
6. Олимпик Дн 10 2 2 6 5:12 -7 8
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