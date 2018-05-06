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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Звезда К
Александрия - Звезда К: обзор матча 06 мая 2018
Александрия
06.05.2018, воскресенье, 19:30
Украина. Плей-офф, группа B, 30 тур
1 : 0
Завершен
Звезда К
37'
А. Запорожан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Звезда К
42'
Желтая карточка
Д. Билоног
ГОЛ! 1:0!
А. Запорожан
Пас отдал
В. Грицук
37'
Начало матча
Статистика матча Александрия - Звезда К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
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Александрия
Звезда К
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
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17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
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«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
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«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
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2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
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