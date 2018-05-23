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    Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»

    Состоялись первые переходные матчи за место в УПЛ. «Звезда» из Кропивницкого не смогла справиться с гостями из Чернигова. Команды обменялись голами, причем гости забили сами себе.

    В другой встрече одесский «Черноморец» переиграл коллектив из Полтавы. Единственный гол команда с берегов Черного моря забила в первом тайме.

    Переходные матчи за место в УПЛ. Первые встречи

    Звезда (Кропивницкий) – Десна (Чернигов) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Волков, 32; 1:1 – Фаворов, 77 (в свои ворота).

    Черноморец (Одесса) – Полтава – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ковалец, 37.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 21:41
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