Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»

Состоялись первые переходные матчи за место в УПЛ. «Звезда» из Кропивницкого не смогла справиться с гостями из Чернигова. Команды обменялись голами, причем гости забили сами себе.

В другой встрече одесский «Черноморец» переиграл коллектив из Полтавы. Единственный гол команда с берегов Черного моря забила в первом тайме.

Переходные матчи за место в УПЛ. Первые встречи

Звезда (Кропивницкий) – Десна (Чернигов) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Волков, 32; 1:1 – Фаворов, 77 (в свои ворота).

Черноморец (Одесса) – Полтава – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ковалец, 37.