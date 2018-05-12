УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу

Сегодня в УПЛ состоялись три матча плей-офф в группе вылета.
«Звезда» дома поделил очки с «Карпатами», «Олимпик» на своем поле победил «Черноморец», а «Сталь» в родных стенах уступила «Александрии».
Таким образом, «Сталь» и «Черноморец» за тур до конца первенства лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.
Чемпионат Украины. Плей-офф. 31 тур
Голы: 1:0 – Петров, 38; 1:1 – Карраскаль, 45+4.
Олимпик – Черноморец – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Люлька, 89 (автогол).
Сталь – Александрия – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Бацула, 75; 0:2 – Цуриков, 78; 1:2 – Мысык, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру