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    УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу

    Сегодня в УПЛ состоялись три матча плей-офф в группе вылета.

    «Звезда» дома поделил очки с «Карпатами», «Олимпик» на своем поле победил «Черноморец», а «Сталь» в родных стенах уступила «Александрии».

    Таким образом, «Сталь» и «Черноморец» за тур до конца первенства лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

    Чемпионат Украины. Плей-офф. 31 тур

    Звезда – Карпаты – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Петров, 38; 1:1 – Карраскаль, 45+4.

    Олимпик – Черноморец – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Люлька, 89 (автогол).

    Сталь – Александрия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бацула, 75; 0:2 – Цуриков, 78; 1:2 – Мысык, 90+1.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 12 мая 2018, 21:12

      Регламент УПЛ почитайте,там 1 команда вылетает напрямую,предпоследняя играет стыки с командой с первой лиги.Так что никто не вылетел,точнее не понятно еще кто вылетит,все решит последний тур.Кстати,и 3-я с конца тоже стыки играть будет

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