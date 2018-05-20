Динамо - Шахтер

|27 тур
|14 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Динамо
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|2 тур
|22 июля, суббота
|19:30
|Шахтер
|0:1
|Динамо
|18 тур
|12 декабря, понедельник
|20:00
|Динамо
|3:4
|Шахтер
|7 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|21 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|19 тур
|16 апреля, среда
|21:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|26 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|11 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|12 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|30 тур
|26 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|15 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|7 мая, четверг
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, четверг
|20:30
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Шахтер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Шахтер Дн
|10
|8
|0
|2
|20:6
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|3
|3
|4
|9:13
|-4
|12
|4.
|Заря
|10
|3
|1
|6
|6:16
|-10
|10
|5.
|Мариуполь
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|6.
|Верес
|10
|0
|3
|7
|2:13
|-11
|3