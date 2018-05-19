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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 19 мая 2018
Динамо К
19.05.2018, суббота, 19:30
Украина. Плей-офф, группа A, 32 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
16'
Б. Вербич
55'
Д. Хочолава (АГ)
23'
Марлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
Б. Вербич
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гармаш
90'
Желтая карточка
С. Сидорчук
84'
Желтая карточка
Т. Кадар
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Хочолава
55'
Желтая карточка
В. Буяльский
52'
48'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Желтая карточка
Т. Кедзиора
45'
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марлос
ГОЛ! 1:0!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-1-3-1
71
Бойко
4
Кадар
6
Бурда
94
Кедзиора
29
Буяльский
7
Вербич
19
Гармаш
11
Цыганков
41
Беседин
3-1-2-2
30
Пятов
44
Ракицкий
5
Хочолава
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
21
Коваленко
80
Кайоде
31
Дентиньо
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Динамо К - Шахтер
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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