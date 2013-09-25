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    Юрий Бакалов

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Бакалов
    Команда Сталь
    Гражданство Украина
    Дата рождения 16 января 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.09.2013 Говерла 0 : 1 Арсенал
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