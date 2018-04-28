Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры

Встреча 29 тура первенства молодежных команд клубов УПЛ между каменской «Сталью» и одесским «Черноморцем» не была доиграна до конца. Ее остановили во втором тайме из-за подозрений в нечестном характере.

«Профессиональный футбольный клуб «Сталь» настоящим информирует о том, что сегодняшний поединок 29-го тура Чемпионата U-21 между молодежными составами каменской «Стали» и одесского «Черноморца» был прерван на 63-й минуте.

В ходе матча клубом была получена информация от Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины о том, что данный поединок имеет признаки матча с фиксированным результатом», – гласит заявление «Стали» на официальном сайте клуба.

Это уже не первый случай подозрений молодежного первенства УПЛ в наличии договорных матчей.