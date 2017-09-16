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    УПЛ. «Александрия» разгромила «Сталь», «Ворскла» проиграла «Вересу», «Мариуполь» одолел «Звезду»

    Состоялись первые матчи девятого тура УПЛ. «Александрия» дома без проблем разобралась со «Сталью», а новички соревнования синхронно одержали минимальные победы.

    Лидирует в турнире донецкий «Шахтер». Последним идет одесский «Черноморец».

    Чемпионат Украины. УПЛ. 9-й тур

    Александрия – Сталь – 4:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Михайличенко, 14 (в свои ворота); 1:1 – Обрадович, 18; 2:1 – Старенький, 31; 3:1 – Старенький, 38; 4:1 – Старенький, 51.

    Верес – Ворскла – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пасич, 65.

    Мариуполь – Звезда – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 17.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 19:07
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