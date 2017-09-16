УПЛ. «Александрия» разгромила «Сталь», «Ворскла» проиграла «Вересу», «Мариуполь» одолел «Звезду»

Состоялись первые матчи девятого тура УПЛ. «Александрия» дома без проблем разобралась со «Сталью», а новички соревнования синхронно одержали минимальные победы.
Лидирует в турнире донецкий «Шахтер». Последним идет одесский «Черноморец».
Чемпионат Украины. УПЛ. 9-й тур
Александрия – Сталь – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Михайличенко, 14 (в свои ворота); 1:1 – Обрадович, 18; 2:1 – Старенький, 31; 3:1 – Старенький, 38; 4:1 – Старенький, 51.
Голы: 1:0 – Пасич, 65.
Мариуполь – Звезда – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фомин, 17.