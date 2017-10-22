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    УПЛ. «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью и другие результаты

    В центральном матче 13-го тура УПЛ киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью – 0:0.

    Донецкий клуб остался во главе турнирной таблице, киевская команда расположилась на второй строчке.

    В других встречах хет-трик Александра Андриевского помог «Заре» разгромить «Мариуполь», «Сталь» и «Черноморец» поделили очки.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

    Сталь – Черноморец – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Васин, 52; 1:1 – Малакян, 62 (с пенальти).

    Мариуполь – Заря – 2:5 (2:3)

    Голы: 1:0 – Белый, 6; 1:1 – Андриевский, 30; 2:1 – Кожанов, 31; 2:2 – Гречишкин, 35 (с пенальти); 2:3 – Андриевский, 38; 2:4 – Андриевский, 63; 2:5 – Опанасенко, 90+1.

    Динамо – Шахтер – 0:0

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 октября 2017, 05:31

      А букмекеры были уверены что победит Шахтер.

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