УПЛ. «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью и другие результаты

В центральном матче 13-го тура УПЛ киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью – 0:0.

Донецкий клуб остался во главе турнирной таблице, киевская команда расположилась на второй строчке.

В других встречах хет-трик Александра Андриевского помог «Заре» разгромить «Мариуполь», «Сталь» и «Черноморец» поделили очки.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13-й тур

Сталь – Черноморец – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Васин, 52; 1:1 – Малакян, 62 (с пенальти).

Мариуполь – Заря – 2:5 (2:3)

Голы: 1:0 – Белый, 6; 1:1 – Андриевский, 30; 2:1 – Кожанов, 31; 2:2 – Гречишкин, 35 (с пенальти); 2:3 – Андриевский, 38; 2:4 – Андриевский, 63; 2:5 – Опанасенко, 90+1.

Динамо – Шахтер – 0:0

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