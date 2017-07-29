УПЛ. «Шахтер» вырвал победу в Днепре, «Динамо» разгромило «Карпаты»

Встреча третьего тура чемпионата Украины между «Сталью» и «Шахтером» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Проигрывая с минимальным счетом по ходу первого тайма, «горняки» восстановили равновесие в конце половины. Победный гол забил Густаво Бланко Лещук на шестой добавленной минуте.

После матча главный тренер дончан Паулу Фонсека пожаловался на состояние газона. За матч арбитр показал 11 карточек, восемь из которых – в добавленное время.

В других матчах «Ворскла» победила «Звезду», а «Динамо» крупно обыграло «Карпаты».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 3-й тур

Сталь (Каменское) – Шахтер (Донецк) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кузык, 9; 1:1 – Тайсон, 45+1; 1:2 – Лещук, 97.

Удаление: Даниэлян, 98 – нет.

Ворскла (Полтава) – Звезда (Кропивницкий) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кадымян, 21; 1:1 – Драченко, 25; 2:1 – Загорулько, 85.

Динамо (Киев) – Карпаты (Львов) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Буяльский, 9; 2:0 – Цыганков, 55; 3:0 – Мбокани, 59; 4:0 – Цыганков, 62; 5:0 – Цыганков, 83.

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