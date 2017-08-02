Игроки «Карпат» не получат половину месячной зарплаты, если не победят в ближайшем матче УПЛ

По информации украинского телеканала «Футбол», руководство львовских «Карпат» в связи с неудовлетворяющей турнирной ситуацией в УПЛ пошло на крайние меры. Так, футболисты не получает половину зарплаты за месяц, если не возьмут три очка в ближайшем матче, где соперником станет «Сталь» из Каменского.

Ранее стало известно, что в случае поражения в игре, которая состоится в Днепре, работы может лишиться весь тренерский штаб львовского клуба.

«Карпаты» подходят к четвертому туру на 13 месте в таблице с одним набранным очком. «Сталь» набрала на пять больше и находится на третьей строчке.