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    Игроки «Карпат» не получат половину месячной зарплаты, если не победят в ближайшем матче УПЛ

    По информации украинского телеканала «Футбол», руководство львовских «Карпат» в связи с неудовлетворяющей турнирной ситуацией в УПЛ пошло на крайние меры. Так, футболисты не получает половину зарплаты за месяц, если не возьмут три очка в ближайшем матче, где соперником станет «Сталь» из Каменского.

    Ранее стало известно, что в случае поражения в игре, которая состоится в Днепре, работы может лишиться весь тренерский штаб львовского клуба.

    «Карпаты» подходят к четвертому туру на 13 месте в таблице с одним набранным очком. «Сталь» набрала на пять больше и находится на третьей строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 01:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 августа 2017, 10:11

      Правильно. В России бы так сделать не помешало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 августа 2017, 07:09

      Не уж то это прописано в контрактах?

      0
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