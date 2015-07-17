В первом матче УПЛ случился разгром

Сегодня стартовал 1-й тур УПЛ, и в первой же игре зафиксирован неприличный счет.
«Металлург» (Запорожье) – «Заря» (Луганск) — 0:6 (0:2).
Голы: 0:1 — Хомченковский, 17. 0:2 — Любенович, 34. 0:3 — Малиновский, 50. 0:4 — Караваев, 72. 0:5 — Каменюка, 80. 0:6 — Сиваков, 90+4.
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