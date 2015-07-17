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    В первом матче УПЛ случился разгром

    Сегодня стартовал 1-й тур УПЛ, и в первой же игре зафиксирован неприличный счет.
    «Металлург» (Запорожье) – «Заря» (Луганск) — 0:6 (0:2).
    Голы: 0:1 — Хомченковский, 17. 0:2 — Любенович, 34. 0:3 — Малиновский, 50. 0:4 — Караваев, 72. 0:5 — Каменюка, 80. 0:6 — Сиваков, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 21:10
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    Комментарии (178)
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    makerdream
    1437172325
    ватная пи-дорва будет вечно на кукане сидеть
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    Доктор Шмурге
    1437178847
    Тема - заповедный уголок для провокаторов. Хотя речь идет не о политике, а о футболе.
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    ПатриотЪ
    1437188967
    В мусорных лигах типа УгПЛ или чемпионата Эстонии разгромы - не редкость. Там ведь играют двор-команды.
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    -Дигорец-
    1437192327
    Заваров рад такому событию)С победой!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437192452
    Установку бывшего президента запорожского \"Металлурга\" Виктора Межейко команда выполнила неукоснительно)
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1437202360
    Таких игр будет еще не мало. Учитывая нынешнюю ситуацию, комплектование команд происходит на скорую руку из пордручного материала. Лишь бы не сняться с чемпионата.
    Ответить
    КПР
    1437222475
    Молодцы ШИЛОМЫЛОГРАДЦЫ !
    Ответить
    nahan
    1437226011
    Уровень лиги налицо...
    Ответить
    Quaresmа_7
    1437469333
    Заря красавцы надеюсь в тройке лидеров будут!!!
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    ologreds
    1694997595
    numo435939
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