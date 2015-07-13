Главу Запорожской областной федерации осудили на пять лет

Сегодня Кировский райсуд Кировограда зачитал обвинительный приговор председателю Запорожского облсовета и главе запорожской областной федерации футбола, бывшему президенту запорожского «Металлурга» Виктору Межейко, которого судили за организацию массовых беспорядков и силовой разгон запорожского майдана.
Виктор Межейко своей вины не признал и не раскаялся, а государственный обвинитель требовал для него 7 лет тюрьмы и наложить запрет на возможность 3 года занимать руководящие должности.
Суд признал Межейко виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 УК и вынес приговор в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения в 3 года, лишением права занимать соответствующие должности на три года и возмещением суммы ущерба потерпевшим лицам. Приговор вступает в силу через 30 дней.
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