Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»

Генеральный директор УПЛ Петр Иванов в интервью каналу «Футбол 1» рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского «Металлурга».
– Мы должны действовать исключительно в правовом поле. У «Металлурга» есть собственник, который в праве распоряжаться активами клуба так, как он считает нужным, благо что на данном этапе удалось уговорить его и отсрочить это решение. Он нам пошел на встречу, и дал добро на проведение матча 10-го тура чемпионата. А там дальше будет видно.
Напомним, руководство «Металлурга» приняло решение о снятии с Премьер-лиги и написало соответствующее письмо в УПЛ. Однако, позже стало известно, что команда должна сыграть в матче 10-го тура УПЛ против «Олимпика» – игру профинансирует областная федерация футбола.