Генеральный директор УПЛ: «Удалось уговорить «Металлург» отсрочить решение о снятии»

Петр Иванов в интервью каналу «Футбол 1» рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского Генеральный директор УПЛв интервью каналу «Футбол 1» рассказал, о чем организация договорилась с руководством запорожского «Металлурга»

– Мы должны действовать исключительно в правовом поле. У «Металлурга» есть собственник, который в праве распоряжаться активами клуба так, как он считает нужным, благо что на данном этапе удалось уговорить его и отсрочить это решение. Он нам пошел на встречу, и дал добро на проведение матча 10-го тура чемпионата. А там дальше будет видно.