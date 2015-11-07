УПЛ. «Черноморец» проиграл «Олимпику», «Заря» вышла на третье место

В 14-м туре украинской Премьер-лиги прошли два матча. Одесский «Черноморец» у себя дома уступил донецкому «Олимпику» – 0:2. Победу гостевой команде принесли точные удары Мохи и Максима Драченко.

В другой встрече «Заря» с разгромным счетом одолела «Металлург» из Запорожья (4:1) и вырвалась на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 14-й тур

Черноморец – Олимпик – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Драченко, 65; 0:2 – Моха, 77.

Заря – Металлург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 5; 2:0 – Малиновский, 28; 3:0 – Будковский, 59; 4:0 – Тотовицкий, 90; 4:1 – Жураховский, 90.

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