«Точно не побегу ни в Казахстан, ни куда-то еще». Зотов – о мобилизации

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов ответил на вопросы о частичной мобилизации в России.

– Сейчас многие говорят, что футболисты – здоровые парни; если позовут, надо идти Родину защищать.

– Точно не побегу ни в Казахстан, ни куда-то еще. Если понадобится защищать жену, ребенка, родителей, конечно, я пойду.

– Сейчас в мужских коллективах всe общение вокруг ситуации в стране и мире.

– Естественно мы общаемся, новости каждый день читаем. Когда объявили частичную мобилизацию, разговоры в команде об этом и были. Придет или не придет повестка, что делать и как реагировать.

– У тебя есть знакомые, кому пришла повестка?

– Да. Папин сослуживец, друг семьи. Его призвали, сейчас он в лагере на обучении.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.

31 октября глава государства сообщил о завершении призыва в ВС РФ.

Зотову в январе исполнится 33 года.

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