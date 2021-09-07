Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов считает, что у казанской команды есть шансы выиграть РПЛ в этом сезоне.

– Можно утверждать, что в следующем сезоне «Рубин» в еврокубках выступит лучше?

– Для начала надо туда попасть.

– Перед началом сезона Деспот вообще говорил о чемпионских целях. Не слишком амбициозно?

– А почему нет? Чемпионство нам по силам. Всегда надо ставить максимальные задачи.

«Рубин» набрал 11 очков в 6 турах чемпионата.

Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Отставание казанцев от лидера – 3 балла.

Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»