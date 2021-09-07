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  • Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»

Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»

7 сентября 2021, 14:49
4

Защитник «Рубина» Георгий Зотов считает, что у казанской команды есть шансы выиграть РПЛ в этом сезоне.

Можно утверждать, что в следующем сезоне «Рубин» в еврокубках выступит лучше?

– Для начала надо туда попасть.

Перед началом сезона Деспот вообще говорил о чемпионских целях. Не слишком амбициозно?

– А почему нет? Чемпионство нам по силам. Всегда надо ставить максимальные задачи.

  • «Рубин» набрал 11 очков в 6 турах чемпионата.
  • Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание казанцев от лидера – 3 балла.

Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Зотов Георгий
Комментарии (4)
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Блямба
1631016613
Слабоват Челубеюшка против Перегаза.
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житель СПб
1631033538
Если применять специальные средства (спец.плохие поля, благосклонность судей) - то шансы появятся...
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Plyash
1631043212
Рубин,клизму поставь да очко прочисть,а потом мечтай о несбыточном... Смешно,честное слово...
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Kissa17
1631070597
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