Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов считает, что у казанской команды есть шансы выиграть РПЛ в этом сезоне.
– Можно утверждать, что в следующем сезоне «Рубин» в еврокубках выступит лучше?
– Для начала надо туда попасть.
– Перед началом сезона Деспот вообще говорил о чемпионских целях. Не слишком амбициозно?
– А почему нет? Чемпионство нам по силам. Всегда надо ставить максимальные задачи.
- «Рубин» набрал 11 очков в 6 турах чемпионата.
- Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ.
- Отставание казанцев от лидера – 3 балла.
Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»
Источник: «Бизнес Online»