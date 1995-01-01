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    Зотов – о возможном чемпионстве «Рубина»: «Нам это по силам»

    Защитник «Рубина» Георгий Зотов считает, что у казанской команды есть шансы выиграть РПЛ в этом сезоне.

    Можно утверждать, что в следующем сезоне «Рубин» в еврокубках выступит лучше?

    – Для начала надо туда попасть.

    Перед началом сезона Деспот вообще говорил о чемпионских целях. Не слишком амбициозно?

    – А почему нет? Чемпионство нам по силам. Всегда надо ставить максимальные задачи.

    • «Рубин» набрал 11 очков в 6 турах чемпионата.
    • Команда занимает 5-е место в таблице РПЛ.
    • Отставание казанцев от лидера – 3 балла.

    Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7583

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Вы что там курите ? Понимаю Бомбардира , от всякого говна "прутся", но у игроков вообще как с головой 7 Лучше молчите апридурки . за умных сойдёте.

      0
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      Рейтинг: +196

      Блямба 1 час назад

      Слабоват Челубеюшка против Перегаза.

      2
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