Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился мнением о перспективах партнера по команде Хвичи Кварацхелии перейти в европейский топ-клуб.

– Вы говорили, что команда болезненно переносила трансферные слухи. Как в этом смысле обстояли дела с Хвичей – он не успел с командой уже попрощаться?

– Ну нет, такого не было, все это очень преувеличено в прессе. Я не говорю, что слухи сильно сказались на команде. Скорее это был один из нюансов, который мог повлиять на определенного игрока.

Да на того же Хвичу – постоянно пишут, что им интересуется «Тоттенхэм», «Ювентус» и прочее. Такое не может не давить. На самом деле в команде не было это суперзаметно, что кто-то куда-то собирается уходить. Все профессионалы и свою работу выполняли до конца: тренировались и играли на 100 процентов.

Да, были подколы над Хвичей, когда про него писали каждый день что-то новое: «Будешь скоро с Кейном играть» и что-то типа этого.

– Теперь он остается. Как думаете, это хорошо?

– Я рад, что в команде остается такой сильный игрок. Естественно, сам он хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но если он продолжит на том же уровне играть, то никуда от него топ-клубы не денутся.