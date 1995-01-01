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    Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

    Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился мнением о перспективах партнера по команде Хвичи Кварацхелии перейти в европейский топ-клуб.

    Вы говорили, что команда болезненно переносила трансферные слухи. Как в этом смысле обстояли дела с Хвичей – он не успел с командой уже попрощаться?

    – Ну нет, такого не было, все это очень преувеличено в прессе. Я не говорю, что слухи сильно сказались на команде. Скорее это был один из нюансов, который мог повлиять на определенного игрока.

    Да на того же Хвичу – постоянно пишут, что им интересуется «Тоттенхэм», «Ювентус» и прочее. Такое не может не давить. На самом деле в команде не было это суперзаметно, что кто-то куда-то собирается уходить. Все профессионалы и свою работу выполняли до конца: тренировались и играли на 100 процентов.

    Да, были подколы над Хвичей, когда про него писали каждый день что-то новое: «Будешь скоро с Кейном играть» и что-то типа этого.

    Теперь он остается. Как думаете, это хорошо?

    – Я рад, что в команде остается такой сильный игрок. Естественно, сам он хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но если он продолжит на том же уровне играть, то никуда от него топ-клубы не денутся.

    • В этом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7583

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Если он продолжит на том же уровне , то Рубин для него как счастье !!!

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      Рейтинг: +8037

      САДЫЧОК 1 час назад

      Да никому , он не нужен ! Обычный , чуть выше среднего футболист , сильно распиаренный !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      jek718875 1 час назад

      Какой у него уровень? Болтается с мячом между своих ног? Это уровень? Уровень определяется забитыми голами

      0
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      Рейтинг: +9086

      Cleaner 1 час назад

      Если Хвича продолжит на таком же уровне(один гол за шесть игр!), его ждет ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +12787

      paracetamol 1 час назад

      Где ты видел уровень? 2 гола за сезон - его уровень!

      0
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      Рейтинг: -520

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Средний игрок так и останется в Рубине

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