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  • Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

Зотов: «Если Хвича продолжит играть на том же уровне, топ-клубы никуда от него не денутся»

7 сентября 2021, 13:19
5

Защитник «Рубина» Георгий Зотов поделился мнением о перспективах партнера по команде Хвичи Кварацхелии перейти в европейский топ-клуб.

Вы говорили, что команда болезненно переносила трансферные слухи. Как в этом смысле обстояли дела с Хвичей – он не успел с командой уже попрощаться?

– Ну нет, такого не было, все это очень преувеличено в прессе. Я не говорю, что слухи сильно сказались на команде. Скорее это был один из нюансов, который мог повлиять на определенного игрока.

Да на того же Хвичу – постоянно пишут, что им интересуется «Тоттенхэм», «Ювентус» и прочее. Такое не может не давить. На самом деле в команде не было это суперзаметно, что кто-то куда-то собирается уходить. Все профессионалы и свою работу выполняли до конца: тренировались и играли на 100 процентов.

Да, были подколы над Хвичей, когда про него писали каждый день что-то новое: «Будешь скоро с Кейном играть» и что-то типа этого.

Теперь он остается. Как думаете, это хорошо?

– Я рад, что в команде остается такой сильный игрок. Естественно, сам он хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но если он продолжит на том же уровне играть, то никуда от него топ-клубы не денутся.

  • В этом сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Зотов Георгий Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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paracetamol
1631014119
Где ты видел уровень? 2 гола за сезон - его уровень!
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jek718875
1631016653
Какой у него уровень? Болтается с мячом между своих ног? Это уровень? Уровень определяется забитыми голами
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САДЫЧОК
1631016954
Да никому , он не нужен ! Обычный , чуть выше среднего футболист , сильно распиаренный !
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portero
1631026542
Главное чтоб как Шапи не закончил...
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Kissa17
1631070646
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