Зотов: «Ютуб-шоу Слуцкого? В «Рубине» у него было ежедневное шоу»

Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов не планирует идти на ютуб-шоу своего экс-тренера Леонида Слуцкого.

– Как относитесь к тому, что после «Рубина» Слуцкий стал комиком?

– Ха-ха. Это его выбор, ему нравится. Я только за.

– Смотрите его шоу?

– Иногда смотрю выпуски, где он и Артем Дзюба приглашают к себе звезд из мира спорта. Интересное шоу, смешное.

– Не хотели бы оказаться приглашенной звездой?

– Не-не, мне хватило двух лет в «Рубине». Там было ежедневное шоу.