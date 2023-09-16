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    • Зотов: «Ютуб-шоу Слуцкого? В «Рубине» у него было ежедневное шоу»

    Зотов: «Ютуб-шоу Слуцкого? В «Рубине» у него было ежедневное шоу»

    Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов не планирует идти на ютуб-шоу своего экс-тренера Леонида Слуцкого.

    – Как относитесь к тому, что после «Рубина» Слуцкий стал комиком?

    – Ха-ха. Это его выбор, ему нравится. Я только за.

    – Смотрите его шоу?

    – Иногда смотрю выпуски, где он и Артем Дзюба приглашают к себе звезд из мира спорта. Интересное шоу, смешное.

    – Не хотели бы оказаться приглашенной звездой?

    – Не-не, мне хватило двух лет в «Рубине». Там было ежедневное шоу.

    • Зотов сейчас в «Крыльях Советов».
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • С ним команда вылетела из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +666

      НикКин 1 час назад

      Да у нас весь футбол в России как шой Слуцкого разницы не много

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