Зотов: «Ютуб-шоу Слуцкого? В «Рубине» у него было ежедневное шоу»

Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов не планирует идти на ютуб-шоу своего экс-тренера Леонида Слуцкого.
– Как относитесь к тому, что после «Рубина» Слуцкий стал комиком?
– Ха-ха. Это его выбор, ему нравится. Я только за.
– Смотрите его шоу?
– Иногда смотрю выпуски, где он и Артем Дзюба приглашают к себе звезд из мира спорта. Интересное шоу, смешное.
– Не хотели бы оказаться приглашенной звездой?
– Не-не, мне хватило двух лет в «Рубине». Там было ежедневное шоу.
- Зотов сейчас в «Крыльях Советов».
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- С ним команда вылетела из РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»