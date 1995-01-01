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    Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 13-го тура чемпионата России.

    В нее включены три футболиста «Зенита», по два игрока из «Уфы» и «Арсенала», а также представители «Химок», «Рубина», «Нижнего Новгорода» и «Сочи».

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Боян Йокич («Уфа»), Алексей Никитин («Уфа»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Зотов («Рубин»);

    Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Зурико Давиташвили («Арсенал»), Клаудиньо («Зенит»), Илья Берковский («Нижний Новгород»);

    Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14088

      paracetamol 17 минут назад

      Лично я один приличный матч видел в туре - Зенит-Дырнамо. Все остальное - страшная бодяга, перетягивание канатов двух автобусов. Смотреть невозможно. Так что почему из Зенита всего 3 игрока?

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      Рейтинг: +3436

      tarasofka 1 час назад

      чёт не могу найти представителей "народной". помогите)

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      Рейтинг: +8660

      Fusballer > tarasofka 47 минут назад

      С удовольствием помогу: Ракицкий, Клаудиньо, Азмун. Все трое - народные)))

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      Рейтинг: +103

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Где Сафонаф шалавы?

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