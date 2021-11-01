Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 13-го тура чемпионата России.
В нее включены три футболиста «Зенита», по два игрока из «Уфы» и «Арсенала», а также представители «Химок», «Рубина», «Нижнего Новгорода» и «Сочи».
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Боян Йокич («Уфа»), Алексей Никитин («Уфа»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Зотов («Рубин»);
Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Зурико Давиташвили («Арсенал»), Клаудиньо («Зенит»), Илья Берковский («Нижний Новгород»);
Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»).
Источник: WhoScored