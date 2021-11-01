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Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

1 ноября 2021, 20:41
5

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 13-го тура чемпионата России.

В нее включены три футболиста «Зенита», по два игрока из «Уфы» и «Арсенала», а также представители «Химок», «Рубина», «Нижнего Новгорода» и «Сочи».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Боян Йокич («Уфа»), Алексей Никитин («Уфа»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Зотов («Рубин»);

Полузащитники: Кингс Кангва («Арсенал»), Зурико Давиташвили («Арсенал»), Клаудиньо («Зенит»), Илья Берковский («Нижний Новгород»);

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Арсенал Уфа Рубин Сочи Нижний Новгород Йокич Боян Никитин Алексей Зотов Георгий Ракицкий Ярослав Лантратов Илья Азмун Сердар Кассьерра Матео Кангва Кингс Давиташвили Зурико Берковский Илья Клаудиньо
Комментарии (5)
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paracetamol
1635794096
Лично я один приличный матч видел в туре - Зенит-Дырнамо. Все остальное - страшная бодяга, перетягивание канатов двух автобусов. Смотреть невозможно. Так что почему из Зенита всего 3 игрока?
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Enter2006
1635795213
Лантратов достоин, хочу видеть в воротах сборной России!
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