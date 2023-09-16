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  • Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»

Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»

16 сентября 2023, 16:48
41

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о зарплатах футболистов.

– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?

– Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.

– Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Александра Кокорина.

– Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.

Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же.

  • 33-летний Зотов – воспитанник новосибирского футбола.
  • В 2006-2007 годах он был в системе «Спартака».
  • 2013-2014 годы игрок провел в донецком «Металлурге».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зотов Георгий
Комментарии (41)
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Sviro
1694872924
Какая от вас, футболёров польза, мальчик? Сложные операции делаете, спасая жизни людей? На поле боя жизнями рискуете воюя с нацистами современными за 200 тысяч в месяц. ? Учите подрастающее дебильное поколение? А ты знаешь во сколько будят своих детей сельские жители? Ты на каторгу ездил? Нет, ты в футбол играть ехал. Мы в детстве рады были в футбол поиграть, да возможности не всегда были.И за свою бесполезную "работу" большие денежки гребёшь. Вы даже играете почти хуже всех в мире. Вечно в жопе.
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Эном айс
1694875340
Стояк в шесть лет,в пять утра.. Чё не в Барселоне?
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пряник929
1694876213
вышены, иди повкалывай на заводе, потом будешь возмущаться.... ваши мечты - не работать нигде и бабло немалое получать, но так не может быть вечно.... тот, кто не создает никакой пользы, не должен быть богаче рабочего или инженера, к примеру... ваша польза известна всей стране, без мата и не скажешь...
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Просто-333
1694876242
Расплакался бедный. Не играл он во времена Союза.
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ZAITZEFF2011
1694876372
Тебе скатина цена максимум 20 тыщ в месяц.
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Garrincha58
1694877954
и что толку из тебя вышло? надо было в 4 утра вставать
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sochi-2013
1694878436
Дайте этому страдальцу почитать распорядок дня суворовца! Вот уж у кого нет детства. Ребята с 10 лет готовятся защищать Родину, и что-то я ни разу не слышал их жалобы на это.
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Вомбат
1694879046
Про детство -типичное нытье. Да, суворовцы только с 10 лет не имеют детства, но фигуристы, гимнасты, легкоатлеты и т.д. не имеют его с тех же 6 лет, что и футболисты, но нигде в этих видах спорта столько не платят, сколько последним. В Европе чтобы получать столько, сколько получает Зотов, надо играть хотя бы так, как играет Кузяев. До коего Зотову как пешком до Луны
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Алекс636363
1694879311
а люди на селе, которые встают в пять утра, чтобы подоить корову, отправить в стадо, встретить, снова подоить, по хозяйству управиться? они не заслужили? заткнул бы свой поганый рот. в шестидесятые футболисты меньше получали в десятки раз, а играли на порядок лучше, чем ваше гнилое поколение, которое только о деньгах и говорит
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фанат джигурды
1694881022
Вставал в 5 утра. Вот это достижение!!! а в 3 утра он вставал? А в 3 утра он ложился после смены? А по ночам он работал месяц? Просто для сравнения.
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