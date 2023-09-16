Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о зарплатах футболистов.

– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?

– Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.

– Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Александра Кокорина.

– Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.

Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же.