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    • Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»

    Зотов: «Почему футболисты не заслужили свою зарплату? Я с 6 лет вставал в 5 утра, у меня не было детства»

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о зарплатах футболистов.

    – Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?

    – Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

    Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.

    – Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Александра Кокорина.

    – Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.

    Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же.

    • 33-летний Зотов – воспитанник новосибирского футбола.
    • В 2006-2007 годах он был в системе «Спартака».
    • 2013-2014 годы игрок провел в донецком «Металлурге».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +13249

      Вомбат 24 секунды назад

      Про детство -типичное нытье. Да, суворовцы только с 10 лет не имеют детства, но фигуристы, гимнасты, легкоатлеты и т.д. не имеют его с тех же 6 лет, что и футболисты, но нигде в этих видах спорта столько не платят, сколько последним. В Европе чтобы получать столько, сколько получает Зотов, надо играть хотя бы так, как играет Кузяев. До коего Зотову как пешком до Луны

      0
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      Рейтинг: +7288

      sochi-2013 10 минут назад

      Дайте этому страдальцу почитать распорядок дня суворовца!
      Вот уж у кого нет детства. Ребята с 10 лет готовятся защищать Родину, и что-то я ни разу не слышал их жалобы на это.

      0
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      Рейтинг: +547

      Vratarь 12 минут назад

      Эт чё, футболисты! Не имеют право столько получать: футболисты-хоккеисты-теннисисты; депутаты; менеджеры, айтишники, стоматологи, ювелиры, охранники и т.д. У нас тут по форуму почитать - так все задарма хлеб едят, кроме форумчан - они главные работяги, патриоты, мужики!!

      0
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      Рейтинг: +17956

      Garrincha58 18 минут назад

      и что толку из тебя вышло? надо было в 4 утра вставать

      2
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      Рейтинг: +330

      The only one 29 минут назад

      Повкалывай на заводе в трёхсменку. Тебе подъём в шесть утра раем покажется.

      0
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      Рейтинг: +99

      pld 30 минут назад

      Всё старо как мир.
      В 1970-м попал в марте в санаторий МВО в Сухуми.
      Там готовился к сезону ЦСКА, дубль.
      Основа поехала в Турцию зарабатывать деньги.
      Завтрак, футболёры еле вылезают из палат после ночи любви.
      Палаты, кстати 4-х местные.
      Пожрали, идут досыпать. Перед обедом на час на стадион, тренировка.
      После обеда мертвый час и игра в волейбол с подачей ногами. Через сетку перебивают не все.
      Отдых перед ужином, ужин, танцы-манцы-обжиманцы, по палатам с девками.
      Обижены зарплатой, только по 200, а у лодочника 250.
      Постоянно даже дубль не все играют.

      2
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      Рейтинг: +19854

      ilichkadr > pld 26 минут назад

      Ты очевидец?

      1
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      Рейтинг: +27

      неразгибаемый спартак ... > ilichkadr 6 минут назад

      участник ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5387

      Эном айс > ilichkadr 5 минут назад

      По вкусноте изложения,скорей всего..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Romeo 123 40 минут назад

      Ты кто такой, давай до свидания, молчал бы лучше за умного сошол бы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1162

      ZAITZEFF2011 44 минуты назад

      Тебе скатина цена максимум 20 тыщ в месяц.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2264

      alll-333 47 минут назад

      Расплакался бедный. Не играл он во времена Союза.

      4
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      Рейтинг: +2662

      пряник929 47 минут назад

      вышены, иди повкалывай на заводе, потом будешь возмущаться.... ваши мечты - не работать нигде и бабло немалое получать, но так не может быть вечно.... тот, кто не создает никакой пользы, не должен быть богаче рабочего или инженера, к примеру... ваша польза известна всей стране, без мата и не скажешь...

      6
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