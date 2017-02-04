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    Зотов сменил «Кубань» на «Крылья Советов»

    Защитник «Кубани» Георгий Зотов подписал контракт с «Крыльями Советов». Детали сделки не раскрываются. 27-летний футболист признался, что следил за выступлениями самарской команды и очень рад сменить ФНЛ на РФПЛ.

    – Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком «Крыльев»?

    – Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде.

    – Ты играл против «Крыльев» и наверняка просматривал матчи команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?

    – Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в Премьер-лиге. Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

    – Ты успел пообщаться с главным тренером команды Вадимом Скрипченко?

    – Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

    – Знаком ли ты с кем-то из футболистов «Крыльев»?

    – С Али Гаджибековым мы вместе выступали за «Анжи». С Аланом Чочиевым знаком по «Локомотиву» – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за «Локомотив – 2». Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.02.2017 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 февраля 2017, 07:20

      посмотрим посмотрим

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 4 февраля 2017, 22:05

      Кубань продает играков чтоб погасить долги. Задача остаться ы ФНЛ. И с нового сезона в бой.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 4 февраля 2017, 21:45

      Разбегается Кубань!

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > STALKER27 4 февраля 2017, 21:45

      Или крысы бегут?

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      Рейтинг: +73

      Эрк > STALKER27 5 февраля 2017, 02:05

      Ответа на этот вопрос нет, потому что вообще нет никакого понимания будущего развития Кубани. А Зотов - игрок-пластырь. Ушел Маргасов, пришел он. В Кубани он оказался также в свое время.

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