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Зотов сменил «Кубань» на «Крылья Советов»

4 февраля 2017, 21:40
5

Защитник «Кубани» Георгий Зотов подписал контракт с «Крыльями Советов». Детали сделки не раскрываются. 27-летний футболист признался, что следил за выступлениями самарской команды и очень рад сменить ФНЛ на РФПЛ.

– Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком «Крыльев»?

– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в «Крыльях» и могу приносить пользу команде.

– Ты играл против «Крыльев» и наверняка просматривал матчи команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?

– Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у «Крыльев» было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в Премьер-лиге. Матч со «Спартаком» показал, что у «Крыльев» очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

– Ты успел пообщаться с главным тренером команды Вадимом Скрипченко?

– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

– Знаком ли ты с кем-то из футболистов «Крыльев»?

– С Али Гаджибековым мы вместе выступали за «Анжи». С Аланом Чочиевым знаком по «Локомотиву» – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за «Локомотив – 2». Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Крылья Советов Кубань (ЛФЛ) Зотов Георгий Скрипченко Вадим
Комментарии (5)
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STALKER27
1486233930
Разбегается Кубань!
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Дмитрий Александрович
1486235107
Кубань продает играков чтоб погасить долги. Задача остаться ы ФНЛ. И с нового сезона в бой.
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Александ1982
1486268444
посмотрим посмотрим
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