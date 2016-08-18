Зотов: «Мы уже и в церковь ходили. Не знаем, что еще придумать»

Защитник «Кубани» Георгий Зотов остался недоволен исходом матча 8-го тура ФНЛ с «Сибирью» (1:1).

«Я не знаю, что и говорить. Расстроились, что не взяли три очка, что опять не выиграли, что пропустили через 30 секунд, как забили сами. Я не знаю уже, что и говорить.

Мы вроде и нормально физически себя чувствуем, моменты создаем, но не забиваем. Даже две игры подряд пенальти не удается забить. Что тут скажешь? Не фарт. Мы уже и в церковь ходили, и всем составом выезжали на шашлыки. Уже не знаем, что еще придумать.

Несправедливый результат, я считаю. Всю игру провели на их половине поля, но пропустили опять обидный гол», – заявил Зотов.