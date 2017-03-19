Зотов: «Очко в матче с «Ростовом» даст положительный толчок, и «Крылья» будут побеждать»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением о встрече с «Ростовом» в рамках 20-го тура Премьер-лиги, отметив ряд ошибок футболистов команды из Самары. Счет в игре, напомним, открыт не был.

«Не знаю, как объяснить, но поле было реально тяжелое. Но оно было для всех одинаковое. В конце матча у нас были ошибки, которые приводили к таким опасным моментам. Я бы не сказал, что «Ростов» более мастеровитая команда. Обычная команда. У нас не было никакого мандража, много раз с ним играли. А что касается не вынужденных ошибок, то, может, ноги подсели... Но точно не мандраж.

Третий матч команда провела на ноль в атаке? Не забиваем. Не хватает Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку на него, но у него обидная травма. У нас есть сильные игроки. Все еще впереди. Это очко даст положительный толчок вперед, и мы будем побеждать», – заверил Зотов.