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    Зотов: «Однажды Сeмин заменил меня из-за неправильно подобранных шипов на бутсах»

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал о совместной работе с Юрием Семиным в «Анжи».

    – Юрий Палыч в тебя не поверил.

    – Можно сказать и так. Он мне дал шанс – моя первая игра в РПЛ с ЦСКА. Я не подобрал шипы, а Семин ненавидит, когда люди выходят в 13-шиповых бутсах и поскальзываются.

    Я два или три раза поскользнулся, один раз из этого получился очень острый момент у наших ворот.

    В перерыве он пришел, посмотрел на мои бутсы, кинул их со словами: «Блин, как вы подбираете бутсы, что это такое?!». И меня поменял.

    • Зотов покинул «Анжи» в феврале 2016 года и ушел в «Кубань».

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    Источник: «Матч ТВ»

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