Зотов: «Однажды Сeмин заменил меня из-за неправильно подобранных шипов на бутсах»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал о совместной работе с Юрием Семиным в «Анжи».

– Юрий Палыч в тебя не поверил.

– Можно сказать и так. Он мне дал шанс – моя первая игра в РПЛ с ЦСКА. Я не подобрал шипы, а Семин ненавидит, когда люди выходят в 13-шиповых бутсах и поскальзываются.

Я два или три раза поскользнулся, один раз из этого получился очень острый момент у наших ворот.

В перерыве он пришел, посмотрел на мои бутсы, кинул их со словами: «Блин, как вы подбираете бутсы, что это такое?!». И меня поменял.

Зотов покинул «Анжи» в феврале 2016 года и ушел в «Кубань».

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