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«Рубин» продлит контракты с Зотовым и Самошниковым

19 декабря 2020, 15:19
2

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что фланговые защитники Георгий Зотов и Илья Самошников останутся в клубе.

– У Георгия Зотова и Ильи Самошникова летом заканчиваются контракты, будет ли клуб их продлевать или нет?

– Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет.

  • 30-летний Зотов в текущем сезоне провел за «Рубин» десять матчей, результативными действиями не отличался.
  • 23-летний Самошников за указанный период забил один гол и сделал один ассист в 16 играх.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зотов Георгий Самошников Илья
Комментарии (2)
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El_Chori
1608387071
Кто такой этот Зотов? Понабирают шлака, а потом удивляются, что игры нет.
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zigbert
1608470855
Гол то красивый положил Самошников в матче с Тамбовом, может это и повлияло на подписании нового контракта.
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