«Рубин» продлит контракты с Зотовым и Самошниковым

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что фланговые защитники Георгий Зотов и Илья Самошников останутся в клубе.
– У Георгия Зотова и Ильи Самошникова летом заканчиваются контракты, будет ли клуб их продлевать или нет?
– Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет.
- 30-летний Зотов в текущем сезоне провел за «Рубин» десять матчей, результативными действиями не отличался.
- 23-летний Самошников за указанный период забил один гол и сделал один ассист в 16 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»