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    «Рубин» продлит контракты с Зотовым и Самошниковым

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что фланговые защитники Георгий Зотов и Илья Самошников останутся в клубе.

    – У Георгия Зотова и Ильи Самошникова летом заканчиваются контракты, будет ли клуб их продлевать или нет?

    – Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет.

    • 30-летний Зотов в текущем сезоне провел за «Рубин» десять матчей, результативными действиями не отличался.
    • 23-летний Самошников за указанный период забил один гол и сделал один ассист в 16 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      El_Chori 2 часа назад

      Кто такой этот Зотов? Понабирают шлака, а потом удивляются, что игры нет.

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