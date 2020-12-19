«Рубин» продлит контракты с Зотовым и Самошниковым

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что фланговые защитники Георгий Зотов и Илья Самошников останутся в клубе.

– У Георгия Зотова и Ильи Самошникова летом заканчиваются контракты, будет ли клуб их продлевать или нет?

– Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет.