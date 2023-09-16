Зотов – о дедовщине в футболе: «Раньше могли побить в душе»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов считает, что дедовщины в футболе больше нет.
– По сути, вы один из лидеров в раздевалке?
– Не сказал бы, что лидер. Я тихоня, неразговорчивый. Больше со стороны подсказываю. Когда вижу, что кто-то ошибся, могу подойти и поддержать. Но заводить всю команду в раздевалке – это не мое.
– Дедовщину молодым не устраиваете?
– Дедовщина уже давно ушла из футбола. Лет 20 назад. Сейчас все на равных. Конечно, я слышал истории, что раньше в душе могли кого-нибудь побить, но такого уже давно нет.
- 33-летний Зотов – воспитанник новосибирского футбола.
- В 2006-2007 годах он был в системе «Спартака».
- 2013-2014 годы игрок провел в донецком «Металлурге».
Источник: «РБ Спорт»