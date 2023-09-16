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    Зотов – о дедовщине в футболе: «Раньше могли побить в душе»

    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов считает, что дедовщины в футболе больше нет.

    – По сути, вы один из лидеров в раздевалке?

    – Не сказал бы, что лидер. Я тихоня, неразговорчивый. Больше со стороны подсказываю. Когда вижу, что кто-то ошибся, могу подойти и поддержать. Но заводить всю команду в раздевалке – это не мое.

    – Дедовщину молодым не устраиваете?

    – Дедовщина уже давно ушла из футбола. Лет 20 назад. Сейчас все на равных. Конечно, я слышал истории, что раньше в душе могли кого-нибудь побить, но такого уже давно нет.

    • 33-летний Зотов – воспитанник новосибирского футбола.
    • В 2006-2007 годах он был в системе «Спартака».
    • 2013-2014 годы игрок провел в донецком «Металлурге».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6070

      Питерский князь 35 минут назад

      Такая дедовщина, только в мАсковских клубах.
      Если в Локо детовщиной управляет Дзба, то в срамтаке, в душе, просто происходят оргии.
      :))))

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