Зотов – о дедовщине в футболе: «Раньше могли побить в душе»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов считает, что дедовщины в футболе больше нет.

– По сути, вы один из лидеров в раздевалке?

– Не сказал бы, что лидер. Я тихоня, неразговорчивый. Больше со стороны подсказываю. Когда вижу, что кто-то ошибся, могу подойти и поддержать. Но заводить всю команду в раздевалке – это не мое.

– Дедовщину молодым не устраиваете?

– Дедовщина уже давно ушла из футбола. Лет 20 назад. Сейчас все на равных. Конечно, я слышал истории, что раньше в душе могли кого-нибудь побить, но такого уже давно нет.