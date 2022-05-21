Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Зотов: «Слуцкий после вылета из РПЛ поблагодарил «Рубин» за сезон. Мы пинали говно»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

– Мы ничего не знаем о нашем будущем, никто ничего не говорит. Официально мы вылетели, а что решит лига – неизвестно. Слуцкий ничего не сказал в раздевалке, только поблагодарил за сезон.

– Что сломало команду, кроме отъезда легионеров?

– Всe, что я скажу, будет банальной отмазкой. Да, ушли легионеры, да, мы выходили на матчи с травмами, но это отмазки. Команда профессиональной лиги должна выходить и выигрывать, а не говно пинать.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
⚽ РПЛ. Все результаты финального тура 2
«Сочи» с составом за 32 миллиона занял в РПЛ 2-е место. «Рубин» с составом за 33 миллиона – вылетел 7
Болельщики подрались во время матча «Рубин» – «Уфа» 1
Источник: «БИЗНЕС Online»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.05.2022 22:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +238

    Slavan62 51 минуту назад

    Тактик Лёня вас загубил

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11