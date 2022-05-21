Зотов: «Слуцкий после вылета из РПЛ поблагодарил «Рубин» за сезон. Мы пинали говно»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

– Мы ничего не знаем о нашем будущем, никто ничего не говорит. Официально мы вылетели, а что решит лига – неизвестно. Слуцкий ничего не сказал в раздевалке, только поблагодарил за сезон.

– Что сломало команду, кроме отъезда легионеров?

– Всe, что я скажу, будет банальной отмазкой. Да, ушли легионеры, да, мы выходили на матчи с травмами, но это отмазки. Команда профессиональной лиги должна выходить и выигрывать, а не говно пинать.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?