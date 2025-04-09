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  • Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»

Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»

Сегодня, 15:06

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о предложении работать в омском «Иртыше» от президента клуба Дмитрия Сычева.

«Дима Сычев приглашал поработать в «Иртыше»? С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?» Я говорю: «Нет, ни в коем случае» [смеется]. Не для этого я 30 лет играл в футбол», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в этом году получил лицензию УЕФА категории А.
  • «Иртыш» выступает в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Иртыш Сычев Дмитрий Мостовой Александр
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