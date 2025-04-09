Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о предложении работать в омском «Иртыше» от президента клуба Дмитрия Сычева.

«Дима Сычев приглашал поработать в «Иртыше»? С Димкой мы просто обменялись мнениями, встретились. Он говорит: «Не хочешь?» Я говорю: «Нет, ни в коем случае» [смеется]. Не для этого я 30 лет играл в футбол», – сказал Мостовой.