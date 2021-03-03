Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»

"Ожидания должны быть снижены..." Писец,похоже,Кока набрался опыта развода на деньги,находясь в Спартаке,и кинет на бабки Фиорентину похлеще,чем Федуна.
А пока пусть мячи подкидывает для ребят из основы из-за ворот...
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли призвал уменьшить требовательность к новичку команды Александру Кокорину.
«Ожидания от него должны быть снижены. Кокорину еще предстоит как можно лучше вписаться в итальянский футбол», – сказал Пранделли.
- В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор Кокорин принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.