Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли призвал уменьшить требовательность к новичку команды Александру Кокорину.

«Ожидания от него должны быть снижены. Кокорину еще предстоит как можно лучше вписаться в итальянский футбол», – сказал Пранделли.