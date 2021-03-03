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    Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли призвал уменьшить требовательность к новичку команды Александру Кокорину.

    «Ожидания от него должны быть снижены. Кокорину еще предстоит как можно лучше вписаться в итальянский футбол», – сказал Пранделли.

    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор Кокорин принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии24
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      Рейтинг: +5179

      playsh 1 час назад

      "Ожидания должны быть снижены..." Писец,похоже,Кока набрался опыта развода на деньги,находясь в Спартаке,и кинет на бабки Фиорентину похлеще,чем Федуна.
      А пока пусть мячи подкидывает для ребят из основы из-за ворот...

      2
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      Рейтинг: +7698

      NewLife 2 часа назад

      Снижены до нуля.

      3
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      Рейтинг: +4135

      ЮНик 2 часа назад

      Он так и будет да 33 лет "вписываться". Потом пойдет работать вышибалой в "Кофеманию". По своей основной специальности. Наверно, Дзюбу возьмет в напарники. Сладкая парочка - драчун и дрочун. А чо? Нормальная зарплата плюс чаевые!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20868

      Боцман59rus 3 часа назад

      Сколько же можно писать об этом недоразумении?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6818

      KPCCSPB 3 часа назад

      Да Кокорина и не покупали как звезду, чтобы требования были высокие, успокойтесь, его купили на подмену. Он полный матч вообще в Сочи последний раз играл?

      1
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      Рейтинг: +2035

      ALEX ML 3 часа назад

      С заниженой планкой

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4430

      Гавроша 3 часа назад

      Сколько интересно федун заплатил за его продажу?

      0
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      Рейтинг: +15971

      vladimir-7 3 часа назад

      Кокорин столько не играл в полную силу, а все ждут и требуют от него
      чего-то невероятного, да и в команде с ним должны быть приличные
      игроки, а не какой-то сброд.

      0
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      Рейтинг: +8466

      Hektor 84 > vladimir-7 35 минут назад

      Состав фиорентины совсем не плох. Пол состава точно выше уровнем чем кокоша.

      0
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      Рейтинг: +5292

      Lester84 4 часа назад

      Куда уж еще ниже

      2
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      Рейтинг: +5864

      серега кашин 4 часа назад

      он выглядет так же как и другие игроки

      0
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