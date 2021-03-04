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  • «Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

«Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

4 марта 2021, 15:53
12

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о претензиях клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

– В части самоотдачи и подхода к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил.

– Вопросы из какой области?

– Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать всe возможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причeм без всякого давления, Тедеско и партнeры по команде стали больше хвалить Сашу.

На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, ты хочешь уйти, попробовать себя в Европе?»

Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать.

– Переговоры прошли сильно быстрее, чем с Промесом?

– Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И несмотря на то, что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми.

– Когда он поменялся на сборах – не хотели его оставить?

– Если бы он захотел остаться в «Спартаке» – остался бы. Мнение тренера мы тоже спрашивали, Тедеско сказал: «Можно его отпустить».

  • «Спартак» продал Кокорина в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • В десяти матчах за «Спартак» Кокорин забил два гола и отдал два ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (12)
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spam2009
1614863191
ЙуХ у него в голове. А как говорится если ЙуХ в голове-медицина бесполезна. Ну или в опе, после прибывания в местах не столь отдаленных
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NewLife
1614863284
Такое впечатление, что в руководстве Спартака работают слепые лохи. "мы оценили его финансово и позвонили игроку" - на Мальдивы ? куда он укатил, наплевав на вас ?
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DOCTOR PENALTY
1614864540
Какие качества? Что, пора уже кого-то стулом оху**ить?
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maygli
1614865226
Как с младенцем... Саша то, Саша сё, конфетку Саша хочешь? А молочка? Саша у нас к тебе претензии. Ай Сашенька, какой молодец... Сю-сю-сю... Тьфу, противно. Это точно директор? Управляющий? Точно не нянька из ясли-садика пришла? Кто его на работу взял?
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bn6l14yq0bc
1614866926
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erma
1614867381
Для того чтобы Кокорин показал свои лучшие качества нужно чтобы в итальянских барах стулья перестали привинчивать к полу.
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Боцман59rus
1614871620
Тем, кому ещё не понятно, что у него в голове, нужно самим на обследование.
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Taps
1614875155
Дурачьё: в башке у него бабы и шампусик ...
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zigbert
1614951650
По переходу в Фиорентину помогло и то обстоятельство что хорошие отзывы о нем высказали Манчини и Капелло.
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shurik45
1615036474
Партнеры по команде не особо спешат играть через него ,поэтому без мяча ничего и создает ))) Ничем не выделяется ,но и не косячит как товарищи по клубу.
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