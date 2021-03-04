«Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о претензиях клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
– В части самоотдачи и подхода к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил.
– Вопросы из какой области?
– Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать всe возможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причeм без всякого давления, Тедеско и партнeры по команде стали больше хвалить Сашу.
На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, ты хочешь уйти, попробовать себя в Европе?»
Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать.
– Переговоры прошли сильно быстрее, чем с Промесом?
– Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И несмотря на то, что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми.
– Когда он поменялся на сборах – не хотели его оставить?
– Если бы он захотел остаться в «Спартаке» – остался бы. Мнение тренера мы тоже спрашивали, Тедеско сказал: «Можно его отпустить».
- «Спартак» продал Кокорина в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- В десяти матчах за «Спартак» Кокорин забил два гола и отдал два ассиста.