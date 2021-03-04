«Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о претензиях клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

– В части самоотдачи и подхода к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил.

– Вопросы из какой области?

– Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать всe возможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причeм без всякого давления, Тедеско и партнeры по команде стали больше хвалить Сашу.

На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, ты хочешь уйти, попробовать себя в Европе?»

Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать.

– Переговоры прошли сильно быстрее, чем с Промесом?

– Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И несмотря на то, что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми.

– Когда он поменялся на сборах – не хотели его оставить?

– Если бы он захотел остаться в «Спартаке» – остался бы. Мнение тренера мы тоже спрашивали, Тедеско сказал: «Можно его отпустить».