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    «Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о претензиях клуба к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

    – В части самоотдачи и подхода к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали. Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил.

    – Вопросы из какой области?

    – Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать всe возможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога, причeм без всякого давления, Тедеско и партнeры по команде стали больше хвалить Сашу.

    На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, ты хочешь уйти, попробовать себя в Европе?»

    Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать.

    – Переговоры прошли сильно быстрее, чем с Промесом?

    – Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И несмотря на то, что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми.

    – Когда он поменялся на сборах – не хотели его оставить?

    – Если бы он захотел остаться в «Спартаке» – остался бы. Мнение тренера мы тоже спрашивали, Тедеско сказал: «Можно его отпустить».

    • «Спартак» продал Кокорина в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • В десяти матчах за «Спартак» Кокорин забил два гола и отдал два ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 15:53
    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +9196

      Литейный4 10 часов назад

      А у свиней что в башке? Качество игры дупель пусто. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      Taps 11 часов назад

      Дурачьё: в башке у него бабы и шампусик ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4467

      Гавроша 11 часов назад

      Свиньи какие-то ненормальные, не могут понять простых вещей - зачем играть, когда и так платят?

      6
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      ...
      Рейтинг: +2317

      Fusballer > Гавроша 11 часов назад

      Малком подтвердит!

      3
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      ...
      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Гавроша 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да уж - у нас в Зените это давно поняли . Гыгыгы .

      -6
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      Рейтинг: +14004

      alarm 12 часов назад

      заголовок не сильно соответствует интервью. выдрано из контекста, чтобы я набежал и написал стыдно за спартак. кстати, стыдно за спартак))

      6
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > alarm 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Навязчивые мысли - это симптом шизофрении . Если не избавиться от них, они могут стать причиной этой страшной болезни. При грамотном подходе и приеме медикаментов о ней можно будет со времени забыть, но желательно не доводить себя до подобного состояния " Гыгыгы .

      -6
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      Рейтинг: +20880

      Боцман59rus 12 часов назад

      Тем, кому ещё не понятно, что у него в голове, нужно самим на обследование.

      4
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      Рейтинг: +3050

      erma 14 часов назад

      Для того чтобы Кокорин показал свои лучшие качества нужно чтобы в итальянских барах стулья перестали привинчивать к полу.

      3
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      Рейтинг: +7

      bn6l14yq0bc 14 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +3758

      maygli 14 часов назад

      Как с младенцем... Саша то, Саша сё, конфетку Саша хочешь? А молочка? Саша у нас к тебе претензии. Ай Сашенька, какой молодец... Сю-сю-сю... Тьфу, противно.
      Это точно директор? Управляющий? Точно не нянька из ясли-садика пришла? Кто его на работу взял?

      5
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      Рейтинг: +4519

      Cleaner 14 часов назад

      Тедеско сказал: «Можно его отпустить»? Думаю, Тедеско сказал: «Нужно его отпустить!».

      5
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      ...
      Рейтинг: +12089

      KLIM777 > Cleaner 14 часов назад

      Федун: "Тедеско тоже можно отпустить"

      4
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      Рейтинг: -1224

      литлбой77 > KLIM777 13 часов назад

      ДАВНО ПОРА!ОТ НЕГО ТОЛКУ КАК ОТ АЛАРМОПСОВЫХ И ПУДЕЛЯ!

      -2
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      Рейтинг: +7466

      Puddle > литлбой77 11 часов назад

      Долго тебя не видел, а когда встретил- рыло тебе обоссал, чтобы ты громче визжал! И, кстати, МИНУС тебе! Гы-гы-гы

      3
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > KLIM777 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У нас в Зените вопрос звучал бы по другому - " может его опустить ? " Гыгыгы , а не получится - тогда он нас . Гыгыгы .

      -7
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      Рейтинг: -1242

      Бoрат > KLIM777 6 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что , зацепил за больное ? , прости , брат , или как тебя теперь называть , сестра ? Гыгыгы .

      -8
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      Рейтинг: +12089

      KLIM777 > Бoрат 6 часов назад

      больной ты) пора бы в санаторий тебе съездить)

      шутить прежде всего научись. Шутки на двойку)

      2
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      Рейтинг: +7466

      Puddle > KLIM777 6 часов назад

      он гей пассивный, чего от него еще ожидать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19317

      bset 14 часов назад

      Надо смотреть оригинал интервью. Наверное, он от смеха еле сдерживался, когда рассказывал эту историю. На самом деле после звонка Фиорентины он нашел Кокорина, который вместо тренировки пил шампанское и курил кальян. И они долго ржали, что Фиорентина хочет его пригласить, а тем более заплатить деньги за трансфер. Потом Мележиков собрался, перезвонил в клуб и сказал "Он такая значимая фигура в клубе, просто легенда! Скрепя сердцем отдаем его вам. Забирайте быстрее, пока мы не передумали". Потом, когда завяжет с футболом, выпустит автобиографию "Как я продал никому ненужного алкоголика-тусовщика-уголовника за 4.5 млн евро"

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      Рейтинг: +4519

      Cleaner > bset 14 часов назад

      Вариант, которому я ВЕРЮ!..)

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      Рейтинг: +3758

      maygli > bset 14 часов назад

      Это будет бестселллер. )))

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