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    Кечинов посоветовал двум спартаковцам сменить команду

    Валерий Кечинов ответил, каким игрокам «Спартака» стоит уйти в другие клубы текущей зимой.

    – Зиньковскому и Игнатову будет очень сложно в «Спартаке» – мы видим, что при новом тренере они совсем мало играют, им практически не доверяют.

    Даже в кубке Зиньковского выпускали только на замену. Это потому, что Станкович просто не рассчитывает на него.

    Расставаться с ним будет жалко, мне очень импонирует этот футболист, как и Игнатов. Но в такой обстановке Антон будет только регрессировать.

    – То есть, имеет смысл серьезно рассматривать варианты с арендой?

    – Да, в такой ситуации выход только такой. Если ты чувствуешь, что главный тренер не доверяет, надо уходить или в аренду, или вообще. В ту команду, где можно заиграть.

    А играть Зиньковский умеет, мы все это знаем. И он молодой, в самом соку. Так что имеет смысл поменять обстановку и начать все заново.

    – В какой команде, например? Кажется, здесь прямо напрашивается «Локомотив» со ставкой на молодых россиян?

    – Да, вот просто с языка сняли – в «Локо» Зиньковскому было бы идеально, там и друзья его играют. И этот клуб очень хорошо подходит Антону, и он бы помог команде.

    У них в атаке и так очень интересные ребята, которые уже в этом сезоне играют очень здорово. И если Зиньковский туда придет, «Локо» станет еще сильнее.

    – У Игнатова чуть больше шансов заиграть в «Спартаке»? Ведь такие авансы были, что это «второй Титов»...

    – Было такое. И Станкович чуть больше его использует, но все равно не могу сказать, что доверяет.

    • В этом сезоне 28‑летний Зиньковский сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • 24-летний Игнатов провел 9 игр без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 23:57
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    Комментарии (2)
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    Кривая да нелёгкая
    1737175206
    Зиньковский еще накидает музутным голов! Антинародный клуб позорный Спартак
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    zigbert
    1737207161
    Жаль почему то обоих игроков. Но продавать их ни в коем случае нельзя.Арендовать тоже не выход.Кто как ни они сумеют подменить игроков основы.
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