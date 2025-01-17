Кечинов посоветовал двум спартаковцам сменить команду

Валерий Кечинов ответил, каким игрокам «Спартака» стоит уйти в другие клубы текущей зимой.

– Зиньковскому и Игнатову будет очень сложно в «Спартаке» – мы видим, что при новом тренере они совсем мало играют, им практически не доверяют.

Даже в кубке Зиньковского выпускали только на замену. Это потому, что Станкович просто не рассчитывает на него.

Расставаться с ним будет жалко, мне очень импонирует этот футболист, как и Игнатов. Но в такой обстановке Антон будет только регрессировать.

– То есть, имеет смысл серьезно рассматривать варианты с арендой?

– Да, в такой ситуации выход только такой. Если ты чувствуешь, что главный тренер не доверяет, надо уходить или в аренду, или вообще. В ту команду, где можно заиграть.

А играть Зиньковский умеет, мы все это знаем. И он молодой, в самом соку. Так что имеет смысл поменять обстановку и начать все заново.

– В какой команде, например? Кажется, здесь прямо напрашивается «Локомотив» со ставкой на молодых россиян?

– Да, вот просто с языка сняли – в «Локо» Зиньковскому было бы идеально, там и друзья его играют. И этот клуб очень хорошо подходит Антону, и он бы помог команде.

У них в атаке и так очень интересные ребята, которые уже в этом сезоне играют очень здорово. И если Зиньковский туда придет, «Локо» станет еще сильнее.

– У Игнатова чуть больше шансов заиграть в «Спартаке»? Ведь такие авансы были, что это «второй Титов»...

– Было такое. И Станкович чуть больше его использует, но все равно не могу сказать, что доверяет.