Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Валерий Кечинов
Валерий Кечинов
Завершил карьеру
5 августа 1974 (52)
| Нападающий
179 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Названа ошибка Челестини, которая привела к его увольнению из ЦСКА
6 мая
4
Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России
2025.06.11 22:41
2
Кечинов назвал проблему «Спартака» – из-за этого команда не лидирует в РПЛ
2025.04.20 13:44
6
Кечинов посоветовал двум спартаковцам сменить команду
2025.01.17 23:57
1
Кечинов сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА
2024.11.01 11:53
Четыре главных фаворита Евро-2024 по версии Кечинова
2024.06.22 11:11
Кечинов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
2024.04.15 23:23
4
Кечинов назвал единственного российского тренера, способного заменить Карпина в сборной
2024.03.29 18:18
6
Кечинов высказался о будущем Абаскаля
2024.03.26 07:46
Кечинов оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе с «Зенитом»
2024.03.08 14:28
1
Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов»
2024.02.09 08:30
1
Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»
2024.01.25 17:53
2
Кечинов назвал вектор трансферной кампании «Спартака»
2024.01.16 09:39
1
Кечинов назвал главного кандидата на уход из «Спартака»
2024.01.16 07:51
1
Кечинов оценил полезность Глушакова для «Ростова»
2024.01.12 09:38
Кечинов высказался о возможности трансфера Абубакара в «Спартак»
2023.12.14 14:12
2
Кечинов оценил поведение Бериши и Абаскаля
2023.12.05 09:37
3
Кечинов рассказал, почему перестал удивляться поражениям «Спартака»
2023.11.30 12:10
Кечинов прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева
2023.10.19 07:44
Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта
2023.06.05 16:59
2
«Судья убил интригу в прошлом туре»: Кечинов – о чемпионской гонке в РПЛ
2023.03.11 14:46
7
Кечинов назвал самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы
2023.01.18 16:59
6
Кечинов назвал трех самых техничных футболистов РПЛ
2022.10.22 09:45
Кечинов: «Пиняеву рано переходить в «Спартак»
2022.10.21 18:51
5
Кечинов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ
2022.10.21 13:00
Кечинов объяснил, почему Семак был прав, избавившись от Дзюбы
2022.10.21 11:45
1
Кечинов предположил, после какого матча Абаскаль стал любимцем фанатов «Спартака»
2022.10.21 08:50
2
Кечинов: «Зарплата Малкома имеет очень серьeзное значение в его любви к России»
2022.10.11 19:58
4
Кечинов назвал трех россиян из «Спартака», которые могли бы уехать в Европу
2022.08.02 22:41
5
Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»
2022.07.27 01:10
11
1
2
3
Главные новости
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
1
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
Видео
Винисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
Вчера, 23:00
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
Вчера, 22:38
1
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+