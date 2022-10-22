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Валерий Кечинов
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Валерий Кечинов
Имя
Валерий
Отчество
Викторович
Фамилия
Кечинов
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
5 августа 1974 (48 лет)
Рост
179
Вес
72
Статистика
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22:41
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27 июля 2022
01:10
Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»
11
12 июля 2022
00:30
«Займет место не ниже десятого – уже успех». Кечинов – о «Спартаке»
11
25 апреля 2018
12:27
Кечинов: «Хотелось бы верить, что Комбаров справится с Салахом на ЧМ»
39
19 апреля 2018
07:07
Кечинов: «Видно, что Глушаков сейчас не в лучшем состоянии, поэтому сидит на скамейке»
14
22 марта 2018
15:31
Кечинов – о матче с Бразилией: «Как болельщик России ставлю на ничью. Пусть будет 2:2, как в 1996 году»
4
5 марта 2018
08:43
Кечинов: «Шансы «Спартака» отстоять титул – маленькие»
5
27 ноября 2017
16:54
Кечинов спрогнозировал победу «Спартака» над «Зенитом» с разницей в один мяч
1
21 ноября 2017
06:15
Кечинов ставит на победу «Спартака» против «Марибора»
2
15 сентября 2017
11:18
Кечинов: «Для «Спартака» все начинается заново»
5
8 августа 2017
10:43
Кечинов: «Пока отставание «Спартака» от «Локомотива» и «Зенита» не выглядит критическим»
9
07:54
Кечинов доволен трансферной активностью «Зенита»
6
4 августа 2017
11:05
Кечинов не верит в атаку «Локомотива»
1
08:32
Кечинов не впечатлен игрой обновленного «Зенита»
6
2 августа 2017
22:22
Кечинов: «Канунников и Нойштедтер? Они не сильнее тех, кто есть в «Спартаке»
25
6 июня 2017
14:17
Кечинов: «Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет»
16
27 марта 2017
08:32
Кечинов: «Кокорин еще ребенок, раз так поступает»
18
26 марта 2017
20:11
Кечинов: «Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет»
6
18 марта 2017
12:47
Кечинов считает, что Самедов выйдет с хорошей мотивацией на матч с «Локомотивом»
17 марта 2017
16:02
Кечинов: «Каррера не ноет о судействе, поэтому фортуна на его стороне»
20
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