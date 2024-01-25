Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил возможный трансфер в московский клуб нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

«Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. 15 миллионов евро – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», – сказал Кечинов.