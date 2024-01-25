Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил возможный трансфер в московский клуб нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».
«Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. 15 миллионов евро – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», – сказал Кечинов.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, Угальде в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года.
- Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учетом бонусов и будет рекордной продажей в истории «Твенте».
- 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.