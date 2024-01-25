Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил возможный трансфер в московский клуб нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

    «Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. 15 миллионов евро – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», – сказал Кечинов.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, Угальде в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года.
    • Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учетом бонусов и будет рекордной продажей в истории «Твенте».
    • 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
    • На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.

    Новости по теме
    Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ 4
    В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»
    «Спартак» и «Твенте» договорились по трансферу Угальде 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    momwig_
    1706203001
    В каком году Валера заснул, когда 15 миллионов за молодого перспективного нападающего за переезд в Россию были огромными деньгами? Не будите мужика...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+