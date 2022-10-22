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    Кечинов назвал трех самых техничных футболистов РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает Клаудиньо, Малкома и Квинси Промеса самыми техничными в российской Премьер-лиге.

    «Клаудиньо – однозначно. Легионер, но играет в нашем чемпионате – значит, считается.

    Промес... Бакаев был ярок, но сейчас редко выходит. В Зиньковском что-то такое есть, но он тоже мало играет.

    Малком? Он не такой. Быстрый, резкий, хорошая левая нога, удар. Ему с головой хватает этих качеств. Но не могу сказать, что Малком прямо технарь, как Клаудиньо.

    Ахметов? Помню его гол в Кубке. Очень красивый. Но давайте в тройку всe же Малкома поставим. К сожалению, все – иностранцы», – сказал Кечинов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +480

      7:1 3 часа назад

      ещё когда в тг-боте всплыла новость — сразу подумал, что назовёт малкома, клаудиньо и промеса. зашёл сюда с целью убедиться) это то же самое, что называть фаворита чемпионата, всё слишком очевидно, даже ваша бабушка угадает)

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