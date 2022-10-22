Кечинов назвал трех самых техничных футболистов РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает Клаудиньо, Малкома и Квинси Промеса самыми техничными в российской Премьер-лиге.

«Клаудиньо – однозначно. Легионер, но играет в нашем чемпионате – значит, считается.

Промес... Бакаев был ярок, но сейчас редко выходит. В Зиньковском что-то такое есть, но он тоже мало играет.

Малком? Он не такой. Быстрый, резкий, хорошая левая нога, удар. Ему с головой хватает этих качеств. Но не могу сказать, что Малком прямо технарь, как Клаудиньо.

Ахметов? Помню его гол в Кубке. Очень красивый. Но давайте в тройку всe же Малкома поставим. К сожалению, все – иностранцы», – сказал Кечинов.