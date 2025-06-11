Кечинов поделился, что его огорчает в сборной России

Бывший спартаковец Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча сборной России с Беларусью (4:1).

Покер оформил динамовец Ярослав Гладышев.

Россия проводит только товарищеские матчи.

Следующий – осенью.

– Не могу сказать, что сборная Беларуси была совсем слабой, а вот наши сыграли очень здорово. Пошла игра у Гладышева – все, что было, почти все забил. Да и в целом команда выглядела свежо, с хорошим настроением.

– Можно ли сравнивать два состава сборной России, которые сыграли против Нигерии и против Беларуси?

– Это были две абсолютно разных игры, но я думаю, некоторых игроков можно было бы легко перемещать из одного состава в другой. То есть, оптимальное сочетание главный тренер определить тогда, когда уже будут официальные матчи. Потому что сейчас продолжается время экспериментов. Какой состав сейчас сильнее – сложно сказать, и там, и там есть игроки, которые могут решать определенные задачи.

– Среди них, кстати, не так много спартаковцев – это огорчает?

– Огорчает, конечно. По факту, только один Пруцев сыграл, но значит, игроки красно-белых этого заслужили своей игрой. Потому что вызов в сборную доказывается в матчах за клуб.