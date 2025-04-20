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  • Кечинов назвал проблему «Спартака» – из-за этого команда не лидирует в РПЛ

Кечинов назвал проблему «Спартака» – из-за этого команда не лидирует в РПЛ

Сегодня, 13:44
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые недооценивают более слабых соперников.

– Волевая победа «Спартака» над «Акроном» даeт надежду на то, что он будет бороться за золото до последнего момента?

– Ну, уже которую игру с заведомо более слабыми соперниками «Спартак» начинает очень слабо. С чем это связано – непонятно. Но, наверное, с какой‑то недооценкой соперника со стороны красно‑белых – отсюда недонастрой на игру и не самая высокая самоотдача. И получается, что соперник в первом тайме выглядит лучше «Спартака» и забивает ему.

Сложно сказать, как оно дальше будет, но остаeтся всего пять туров. Меня немного все это настораживает. С сильными командами красно‑белые играют с первых минут и играют с максимальной концентрацией, а с заведомо более слабыми соперниками мы этого не видим.

В матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы потеряли в сумме восемь очков. Если бы не это, «Спартак» мог бы сейчас на первом месте находиться. Так что, повторюсь, это немного настораживает.

Но если «Спартак» будет подходить к играм с командами из середины и конца таблицы с максимальным настроем, то шансы на чемпионство очень хорошие.

  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Отставание от «Краснодара» составляет 5 очков.
  • В оставшихся поединках красно-белые встретятся с ЦСКА, «Факелом», «Динамо», «Крыльями Советов» и «Химками».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кечинов Валерий
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Комментарии (5)
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NewLife
1745146263
Поверхностное суждение. На самом деле причин несколько: несбалансированная из-за лимита укомплектованность команды, в частности слабая защита, неспособная противостоять любому сопернику, пока он не устал. Во вторых таймах рисунок игры переворачивается. Свою лепту вносит и судья.
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Cleaner
1745150125
Проблема Спартака - это слабый состав. Потому и место пятое-шестое для Спартака самое оно!!!...)))
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FWSPM
1745151113
игроки теже значит вопрос подготовки в межсезонье. ну и вопрос отдельных личностей типа денисова до сих пор не снят как можно говорить о чемпионстве с игроками в команде которым место в фнл
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