Кечинов назвал проблему «Спартака» – из-за этого команда не лидирует в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые недооценивают более слабых соперников.

– Волевая победа «Спартака» над «Акроном» даeт надежду на то, что он будет бороться за золото до последнего момента?

– Ну, уже которую игру с заведомо более слабыми соперниками «Спартак» начинает очень слабо. С чем это связано – непонятно. Но, наверное, с какой‑то недооценкой соперника со стороны красно‑белых – отсюда недонастрой на игру и не самая высокая самоотдача. И получается, что соперник в первом тайме выглядит лучше «Спартака» и забивает ему.

Сложно сказать, как оно дальше будет, но остаeтся всего пять туров. Меня немного все это настораживает. С сильными командами красно‑белые играют с первых минут и играют с максимальной концентрацией, а с заведомо более слабыми соперниками мы этого не видим.

В матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы потеряли в сумме восемь очков. Если бы не это, «Спартак» мог бы сейчас на первом месте находиться. Так что, повторюсь, это немного настораживает.

Но если «Спартак» будет подходить к играм с командами из середины и конца таблицы с максимальным настроем, то шансы на чемпионство очень хорошие.