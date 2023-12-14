Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Кечинов высказался о возможности трансфера Абубакара в «Спартак»

    Кечинов высказался о возможности трансфера Абубакара в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал, что может принести красно-белым 31-летний нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, попавший, по данным турецких СМИ, в сферу интересов москвичей.

    – Знаю, что он играл за сборную Камеруна на чемпионате мира. И за европейские команды Абубакар выступал. Статистика неплохая. Я, конечно, не сторонник сейчас, чтобы приглашать легионеров. Я за то, чтобы наигрывать наших, российских футболистов. Таких, как Мелешин, и других. Но, если сейчас ставятся высокие задачи и приезжают более‑менее именитые футболисты, которые делились бы с нашими игроками своим богатым опытом, тогда это будет нормальный трансфер. Но еще надо понимать, в каком состоянии Абубакар и с каким желанием он будет играть за «Спартак».

    – Абубакар – довольно возрастной форвард. Это вызывает вопросы?

    – Вызывает. Тем не менее сегодня сложно приглашать футболистов. Сейчас, наверное, больше игроков из африканских сборных рассматриваем. Но игрок из сборной Камеруна 24 лет, скорее всего, к нам не поедет сейчас, если объективно. Если футболисты перспективные, больше вероятность, что они поедут в европейские клубы, чтобы можно было выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А более‑менее именитые, наверное, только в таком возрасте, как Абубакар, могут приехать к нам сейчас.

    • Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года.
    • В текущем сезоне камерунец провел 24 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+