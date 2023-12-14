Кечинов высказался о возможности трансфера Абубакара в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал, что может принести красно-белым 31-летний нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, попавший, по данным турецких СМИ, в сферу интересов москвичей.

– Знаю, что он играл за сборную Камеруна на чемпионате мира. И за европейские команды Абубакар выступал. Статистика неплохая. Я, конечно, не сторонник сейчас, чтобы приглашать легионеров. Я за то, чтобы наигрывать наших, российских футболистов. Таких, как Мелешин, и других.

Но, если сейчас ставятся высокие задачи и приезжают более‑менее именитые футболисты, которые делились бы с нашими игроками своим богатым опытом, тогда это будет нормальный трансфер. Но еще надо понимать, в каком состоянии Абубакар и с каким желанием он будет играть за «Спартак».

– Абубакар – довольно возрастной форвард. Это вызывает вопросы?

– Вызывает. Тем не менее сегодня сложно приглашать футболистов. Сейчас, наверное, больше игроков из африканских сборных рассматриваем. Но игрок из сборной Камеруна 24 лет, скорее всего, к нам не поедет сейчас, если объективно.

Если футболисты перспективные, больше вероятность, что они поедут в европейские клубы, чтобы можно было выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А более‑менее именитые, наверное, только в таком возрасте, как Абубакар, могут приехать к нам сейчас.