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    Кечинов назвал самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы

    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

    «Наверное, можно сказать, что Мевля – самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы. Не пришелся ко двору.

    Казалось, опытный защитник, но играя за «Спартак», было видно, что он совсем не готов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, лучшие его годы уже прошли», – сказал Кечинов.

    • В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • В активе словенца 7 матчей за команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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