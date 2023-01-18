Кечинов назвал самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

«Наверное, можно сказать, что Мевля – самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы. Не пришелся ко двору.

Казалось, опытный защитник, но играя за «Спартак», было видно, что он совсем не готов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, лучшие его годы уже прошли», – сказал Кечинов.

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В активе словенца 7 матчей за команду.

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