У семьи Мевли были проблемы в Словении из-за выступлений за «Спартак»

Появились новые подробности расторжения контракта между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.
Из-за выступлений за московский клуб у семьи 32-летнего футболиста были проблемы в Словении.
«Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать.
Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – сообщил источник.
- «Спартак» расторг контракт с Мевлей в среду.
- Он присоединился к команде в сентябре и с тех пор провел 7 матчей.
- Клуб выплатил словенцу всю зарплату до конца сезона.
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Источник: Sports.ru