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    У семьи Мевли были проблемы в Словении из-за выступлений за «Спартак»

    Появились новые подробности расторжения контракта между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.

    Из-за выступлений за московский клуб у семьи 32-летнего футболиста были проблемы в Словении.

    «Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать.

    Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – сообщил источник.

    • «Спартак» расторг контракт с Мевлей в среду.
    • Он присоединился к команде в сентябре и с тех пор провел 7 матчей.
    • Клуб выплатил словенцу всю зарплату до конца сезона.

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    Источник: Sports.ru

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