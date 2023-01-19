У семьи Мевли были проблемы в Словении из-за выступлений за «Спартак»

Появились новые подробности расторжения контракта между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.

Из-за выступлений за московский клуб у семьи 32-летнего футболиста были проблемы в Словении.

«Чуть ли не детей из садика хотели выгонять, обвиняли, что кровавые деньги зарабатывает, угрожали счета арестовать.

Это ему очень мешало, это отражалось на поле», – сообщил источник.

«Спартак» расторг контракт с Мевлей в среду.

Он присоединился к команде в сентябре и с тех пор провел 7 матчей.

Клуб выплатил словенцу всю зарплату до конца сезона.

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