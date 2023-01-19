«Спартак» выплатил Мевле всю зарплату до конца сезона («РБ Спорт»)

Стали известны подробности расторжения контракта «Спартака» с защитником Михой Мевлей.

По информации «РБ Спорт», московский клуб выплатил игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона.

Мевля, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

«Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним словенцем.

Клуб подписал Мевлю на правах свободного агента в сентябре.

Он провел за команду 7 матчей.

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