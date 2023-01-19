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    «Спартак» выплатил Мевле всю зарплату до конца сезона («РБ Спорт»)

    Стали известны подробности расторжения контракта «Спартака» с защитником Михой Мевлей.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб выплатил игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона.

    Мевля, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

    • «Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним словенцем.
    • Клуб подписал Мевлю на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за команду 7 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +515

      Таврида 10 минут назад

      Деньги есть и я бухаю
      Денег есть - я отдыхаю
      Ла-лай-ла-ла! Ой!
      Ла-лай-ла-ла! Ой!

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