«Спартак» выплатил Мевле всю зарплату до конца сезона («РБ Спорт»)

Стали известны подробности расторжения контракта «Спартака» с защитником Михой Мевлей.
По информации «РБ Спорт», московский клуб выплатил игроку компенсацию по контракту до конца текущего сезона.
Мевля, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.
- «Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним словенцем.
- Клуб подписал Мевлю на правах свободного агента в сентябре.
- Он провел за команду 7 матчей.
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Источник: «РБ Спорт»