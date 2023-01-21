Агент Мевли: «Миха точно продолжит карьеру не в России»

Андрей Степанов, агент экс-защитника «Спартака» Михи Мевли, дал комментарий по поводу будущего игрока.
«Самый максимальный комментарий на сегодня: Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России», – сказал агент.
- «Спартак» расторг контракт с Мевлей в среду.
- Он присоединился к команде в сентябре и с тех пор провел 7 матчей.
- Клуб выплатил словенцу всю зарплату до конца сезона.
- Сообщалось, что на родине у футболиста были проблемы из-за выступлений в РПЛ.
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Источник: «Р-Спорт»