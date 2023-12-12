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    • Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года

    Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года

    Миха Мевля решил временно уйти из профессионального футбола.

    «На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

    Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине – надо привести всe в порядок», – сказал агент футболиста Евгений Новиков.

    • Защитник поиграл в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Сочи».
    • В июне ему исполнилось 33 года.
    • В активе Мевли 50 матчей за сборную Словении и 2 забитых гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1186

      Karpathian 1 час назад

      потом в Урал) у нас сбитых летчиков любят

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