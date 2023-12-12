Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года

Миха Мевля решил временно уйти из профессионального футбола.

«На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине – надо привести всe в порядок», – сказал агент футболиста Евгений Новиков.