Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года

Миха Мевля решил временно уйти из профессионального футбола.

«На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине – надо привести всe в порядок», – сказал агент футболиста Евгений Новиков.

Защитник поиграл в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Сочи».

В июне ему исполнилось 33 года.

В активе Мевли 50 матчей за сборную Словении и 2 забитых гола.

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