Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком состоянии находится экс-игрок московского клуба Юрий Гаврилов после перенесенного инсульта.

«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе ее проведут. Если на этой не получится, то операция пройдет на следующей неделе.

Что касается времени восстановления после нее, я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всe понимает, хотя и с опозданием», – сказал Кечинов.