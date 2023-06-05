Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком состоянии находится экс-игрок московского клуба Юрий Гаврилов после перенесенного инсульта.
«Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе ее проведут. Если на этой не получится, то операция пройдет на следующей неделе.
Что касается времени восстановления после нее, я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всe понимает, хотя и с опозданием», – сказал Кечинов.
- Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
- Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
- С командой он дважды становился чемпионом СССР.
Источник: «Р-Спорт»