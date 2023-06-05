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    • Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта

    Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком состоянии находится экс-игрок московского клуба Юрий Гаврилов после перенесенного инсульта.

    «Юрий Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Скорее всего, на этой неделе ее проведут. Если на этой не получится, то операция пройдет на следующей неделе.

    Что касается времени восстановления после нее, я не могу сказать. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всe понимает, хотя и с опозданием», – сказал Кечинов.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18455

      DVOK68 41 минуту назад

      Успешно проведённой операции и восстановления после неё!

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