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    Кечинов назвал вектор трансферной кампании «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, каких приобретений можно ждать от красно-белых.

    – Думаю, «Спартак» в своей трансферной кампании пойдет по пути «Зенита». Такие игроки, как раньше, уровня Халка, Витселя, Луиса Адриано, вряд ли приедут, мы же без международных турниров. Но таких качественных латиноамериканцев, которых сейчас покупает «Зенит», наверное, стоит ожидать.

    – Ну а где же они? Пора…

    – Тоже хотел бы задать такой вопрос. Но еще есть время. Наверняка есть какие-то наброски, обсуждения, просмотры. Раз «Спартак» пригласил таких специалистов по селекции, наверное, и игроки скоро должны быть. Хотя, конечно, я уже говорил и повторю – в такое время хочется развивать своих игроков, давать им шанс.

    Сколько мы еще будет без еврокубков? Год, два, три… Наши бы как раз смогли набраться опыта за это время. Но, видимо, руководство «Спартака» смотрит на «Зенит» и хочет, чтобы команда была лучше на данный момент, не думая о том, что будет завтра-послезавтра.

    • Первый январский сбор «Спартака» в Дубае продлится до 27 января.
    • Команда занимает пятое место в текущем сезоне РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705388810
    Вектор трансферной компании в свинарне это отмыв бобла за счет покупок неликвида по завышенной цене, как это делалось у них много лет. Гыгыгы
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